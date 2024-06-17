Malatya'da deprem sonrası hayırseverlerin desteğiyle yeni okullar yapılıyor

Güncel

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 66 okulun kullanılamaz hale geldiği Malatya'da, devlet yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerin de katkılarıyla yeni okullar yapılıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Malatya'da eğitim kurumlarına da zarar verdi.

Depremler nedeniyle 2 okulun yıkıldığı, 46 okulda ağır, 18 okulda ise orta hasarın oluştuğu kentte 855 derslik kullanılamaz hale geldi.

Yıkılan okulların yerinde Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yeni okullar inşa edilirken, hayırseverler de eğitime destek için kolları sıvadı.

Malatya'da depremden sonra hayırseverlerin desteğiyle toplam 34 okul yaptırılıyor. Bu kapsamda 100 derslikli 7 okulun inşası tamamlandı, 345 derslikli 27 okulun yapımı ise devam ediyor.

"Daha fazla destek bekliyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerden Malatya'nın büyük oranda etkilendiğini, kentteki çok sayıda bina gibi eğitim kurumlarının da zarar gördüğünü söyledi.

Devlet yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerin desteğiyle kentte okulların yükselmeye devam ettiğini anlatan Bakır, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Bakır, daha yapacakları çok işlerinin olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"34 okulumuz hayırseverler tarafından destekleniyor. Bunların bir kısmı yüzde 51, bir kısmı yüzde 100 hayırsever desteği. Bundan sonraki süreçte de hem özellikle Malatyalı hayırseverlerimize ya da ulusal ya da uluslararası kuruluşlarımızın desteğine ihtiyacımızın olduğunu belirtmek isterim. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum, sevgili evlatlarımızın kısa sürede daha müreffeh bir ortamda eğitim öğretim süreçlerini icra etmeleri, yürütmeleri adına imkanları varsa Malatya'ya destek sunmalarını arzu ederim. Şimdiye kadar destek sunan kıymetli hayırseverlerimize de şehrim ve kurumum adına şükranlarımı sunuyorum. 34 okulumuz hayırseverlerimiz tarafından yapılıyor ve destekleniyor. Bu kıymetli bir oran ama daha fazla destek istiyoruz, bekliyoruz."

Bakır, Milli Eğitim Bakanlığınca 105 projenin onaylandığını, ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan okul sayısın 60 olduğunu, 12 okulun da tamamlandığını kaydetti.