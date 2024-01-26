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Malatya'da deprem sonrası yapı çalışmaları hızla ilerliyor - Son Dakika
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Malatya'da deprem sonrası yapı çalışmaları hızla ilerliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Malatya kent merkezini ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında şu ana kadar bölgeye 4 bin dolayında kazık çakıldı. Kent merkezindeki 20 bin iş yerinin yıkıldığı ve bazılarında ağır hasar oluştuğu belirtilirken, Emlak Konut tarafından iş yeri ve konutların yapımı için çalışmalar yürütülüyor. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ve kentin birkaç yıl içerisinde eskisinden daha güzel olacağını ifade etti.

Malatya\'da deprem sonrası yapı çalışmaları hızla ilerliyor
26.01.2024 - 11:37,
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Malatya kent merkezini ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında şu ana kadar bölgeye 4 bin dolayında kazık çakıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da özellikle kent merkezinde büyük hasara yol açtı.

20 bin civarında iş yerinin yıkıldığı, bazılarında ise ağır hasar oluştuğu kent merkezinde yapımına başlanan iş yeri ve konutlar için Emlak Konut çalışma yürütüyor.

Zemininden su çıkan bölgeye iş yeri ve konut yapılabilmesi için kazık çakılıyor.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, kentin ayağa kalkması için "çarşı" olarak tabir edilen bölgenin ayağa kalkmasının gerektiğini, kentteki herkesin bu fikirde birleştiğini dile getirdi.

Çarşı merkezinde yaklaşık 486 dönümlük alanda çalışma yapıldığını kaydeden Yazıcı, Akpınar Meydanı'ndan eski Hükümet Konağı'nın bulunduğu alana, Fuzuli, Kışla ve İnönü caddelerinin bulunduğu alandan Niyazi Mısr-i Caddesi ve Çevre Yolu'na kadarki alanda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Emlak Konut marifetiyle yeniden yapım çalışmasını sürdürdüğünü söyledi.

8 bin iş yeri 6 bine yakın konut yapılacak

Burada yaklaşık 8 bin iş yeri, 6 bine yakın da konutun yapımının başlatıldığını hatırlatan Yazıcı, sahadaki iki firmanın yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Özellikle hasar aldığı için yıkımı yapılan Söğütlü Camisi'nin olduğu bölgede çok yoğun çalışmalar yapıldığını kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar yaklaşık 4 bine yakın kazık çakmış durumdalar. Bazıları tam fore kazık değil, karışımlı, değişik bir usul de var, demirsiz olan da var, demirli olan kazık da var. Çarşının ayağa kaldırılması için ben oralarla sıkı bir şekilde ilgileniyorum. İnşallah şirketin verdiği bilgiye göre nisan ayına kadar fore kazık ya da beton enjekte işlemini tamamlayacaklar. Eğer dedikleri gibi kışı bu şekilde geçirirsek Allah'ın izniyle inanıyorum ki merkezimiz 1-1,5 yıl içerisinde ayağa kalkmış olur."

486 dönümlük alanın genişletilmesinin de söz konusu olabileceğini ifade eden Yazıcı, nisan ayına kadar kazık çakma işlemi biterse mayıs ayında inşaat sezonuyla birlikte çalışmaların süreceğini ve hızlı bir şekilde devam edeceğini, yaz aylarında yapıların ayağa kalkacağını, temellerin ve yapıların yükseldiğini görmeye başlayacaklarını söyledi.

"Hükümet Konağı'nın da yapımı sürüyor"

Hasar aldığı için yıkımı yapılan Hükümet Konağı'nın da yapımının aynı şekilde sürdüğünü dile getiren Yazıcı, buraya da 900 civarında beton enjekte edildiğini ve kazık çakıldığını, belli bir bölümde de temelin atıldığını belirtti.

Hükümet Konağı inşaatının ilerlemeye başladığını kaydeden Yazıcı, "O da şehir için sembol bina, eskisi gibi yapılacak. Bir yandan meydanda ve bölgede çarşılar yapılırken diğer yandan 8 bine yakın iş yeri, 6 bine yakın konutun 5-6 ay içerisinde temelleri yükselmeye başlayacak. 1999 Marmara depremine göre çok daha hızlıyız, devletimiz çok daha güçlü. Ama insanlarımız sabırsız biraz, daha sabırlı olmalarını bekliyoruz. Yaşadığımız sıkıntılarımız, sorunlarımız var. Moralimizi bozacak unsurları ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz. Allah'ın izniyle birkaç yıl içerisinde Malatya eskisinden daha güzel olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
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