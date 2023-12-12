Malatya\'da depremzede çocuklara ve ailelere yardım

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, 50 depremzede çocuğa bot ve mont, 50 aileye de soba ve gıda kolisi yardımı yapıldı.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından kentteki bir giyim mağazasına davet edilen çocuklar ve aileleri, kıyafetlerini seçerek aldı. Vakıf yetkilileri, soba ve gıda kolisi yardımlarını da ailelere ulaştırdı.

Vakfın Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, gazetecilere, 6 Şubat'ta ülkenin büyük bir felaket yaşadığını hatırlatarak, depremin ilk gününden itibaren bölgedeki ihtiyaçları hayırseverlerin destekleriyle karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Süreçte sıcak yemek yardımı, konteyner tedariki, giyim ve gıda yardımında bulunduklarını anlatan Kurtaran, şunları kaydetti:

"Bugün de çocuklara kışlık giyim yardımı yaptık. Bazı ailelerin yardımlarını konteynerlerine, evlerine götürerek teslim edeceğiz. Öte yandan istedik ki mağazalarımıza gelebilecek ailelerimiz çocuklarının giysi ve botlarını kendileri beğensin. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Yetkili makamlarca büyük bir özveriyle deprem yaralarının sarılması için gayretler sarf ediliyor."

Kurtaran, İsrail'in saldırılarından sonra acil insani yaşam malzemelerini tedarik ederek Gazzelilere ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.