Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, afetzedeler için yapılan TOKİ konutlarının anahtarlarının dağıtımına başlandı.
Battalgazi ilçesine bağlı Gelinciktepe'de inşa edilen deprem konutlarının 4. etabında yer alan 726 konutun anahtarları, resmi işlemlerin ardından hak sahiplerine verildi.
Konutların anahtarlarını alan hak sahipleri, AFAD personelinin gözetiminde evlerini gezdi.
Eyüp Suna, AA muhabirine, babası Hayrettin Suna'nın Hidayet Mahallesi'ndeki evinin depremde ağır hasar aldığını ve yıkıldığını anlattı.
Yeni evlerine kavuştukları için mutlu olduklarını belirten Suna, "Başımıza gelen büyük felaketten sonra bu kadar kısa sürede toparlanıp, evlerin teslim edilmesi bizleri mutlu etti. En kısa sürede taşınmayı planlıyoruz." diye konuştu.
Yeni konutunu gezen Mahmut Kök ise depremde evinin yıkılması nedeniyle kentten ayrıldığını ve Elazığ'da yaşamaya başladığını söyledi.
Evinin anahtarını alınca farklı duygular hissettiğini dile getiren Kök, "İnsanın ağlayası geliyor. Devletimizden Allah razı olsun, bizi memnun ettiler. Konuşacak kelime bulamıyorum. Evin hazır şekilde verilmesi mutluluk veriyor. Evi beğendim, çok şükür güzel yapmışlar. Ramazan ayından sonra taşınmayı düşünüyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da depremzedelere TOKİ konutları dağıtılmaya başlandı - Son Dakika
Çorum İl Jandarma Komutanlığı, köy köy gezen ekipleriyle çocukları ve aileleri madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, çevre sorunları ve trafik konularında bilgilendiriyor. Jandarma ekipleri, anne ve anne adaylarına uyuşturucu kullanımının erken tespit ve müdahalesinin önemini vurgulayarak, anne desteğiyle uyuşturucu ile mücadeleyi sürdüreceklerini belirtiyor. Ayrıca, trafik dedektifleri projesiyle öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verilerek trafik bilinci aşılanmaya çalışılıyor. Jandarma ekipleri ayrıca çevre, doğa ve hayvanların korunması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 13'ü çocuk 50 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ve Seferihisar açıklarında can salları içerisinde bulunan düzensiz göçmenleri kurtardı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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