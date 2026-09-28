Malatya'da sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar duraklara sığındı

Malatya'da sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar duraklara sığındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra etkisini artırdı; kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar durak ve sundurmaların altına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sağanak ve rüzgarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Malatya'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra etkisini artırdı.
Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar, durak ve sundurmaların altına sığındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sağanak ve rüzgarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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