Malatya'da sokak satıcıları takibinde 4 zanlı tutuklandı, 2 bin 800 hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 ikametgah, 2 araç ve 4 kişi üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 bin 800 sentetik ecza hap, 25 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 1 gram uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip kapsamında operasyon düzenledi.
4 ikametgahta, 2 araçta ve 4 kişinin üzerinde yapılan aramalarda, 2 bin 800 sentetik ecza hap, 25 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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