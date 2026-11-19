Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip kapsamında operasyon düzenledi.

4 ikametgahta, 2 araçta ve 4 kişinin üzerinde yapılan aramalarda, 2 bin 800 sentetik ecza hap, 25 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.