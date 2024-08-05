Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 55 Şüpheli Tutuklandı

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Malatya'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 55 şüpheli tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde temmuz ayında 242 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 350 şüpheliye yasal işlem yaptı.

Operasyonlarda, 29 kilo 433 gram skunk, 8 kilo 736 gram esrar, 21 bin 622 sentetik ecza, 1 kilo 655 gram sentetik uyuşturucu ve 5 bin 290 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 55'i tutuklandı.