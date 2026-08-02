Malatya'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Malatya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Darende'deki yangın, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı, hasarlar var.

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeşiltaş Mahallesi'ndeki bir bahçede bahçede başlayan yangın, kısa sürede evlerin olduğu alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangın alanında yaptığı inceleme sonrası gazetecilere, Büyükşehir Belediyesi'nin 28 personel, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, sağlık ekipleri ve Darende Belediyesi'nin araç, personel ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Yangının büyüme riski üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçilerek bir helikopterin görevlendirildiğini ifade eden Yavuz, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Elazığ'daki yangın söndürme helikopterinin de ihtiyaç halinde müdahale için hazır bekletildiğini belirtti.

Yangının kontrol altına alındığını dile getiren Yavuz, "İki ahır ağır hasar gördü. Bir evin çatısında hasar meydana geldi. İki büyükbaş hayvan telef oldu. Yangına müdahale sırasında iki itfaiye personelimiz ile bir vatandaşımız dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerimiz gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi." dedi.

Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu bildiren Yavuz, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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