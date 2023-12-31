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Malatya'da Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşım Aksıyor - Son Dakika
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Malatya'da Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşım Aksıyor

Malatya'da yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sis, havayolu trafiğini de etkileyerek uçuşların iptal olmasına neden oldu. Trafikte ilerleyen sürücüler de düşen görüş mesafesi nedeniyle zorluk yaşıyor. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı'nın uçağı da sis nedeniyle hala kalkamadı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını ve karayolunda güvenli seyahat etmelerini öneriyor.

31.12.2023 - 09:58,
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Malatya'da yoğun sis etkili oluyor

Sis nedeniyle havayolu ulaşımı aksadı

MALATYA - Malatya'da yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle havayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Malatya'da yoğun sis özellikle ulaşımda aksamalara neden oluyor. Trafikte ilerleyen sürücüler yer yer görüş mesafesi 20-30 metreye kadar düşen sis nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşarken, havayolu trafiğinde de sis nedeniyle aksamalar meydana geliyor. Malatya'dan sabah saatlerinde Ankara ve İstanbul'a kalkacak uçaklar sis nedeniyle uçuşları iptal olurken Malatya'da bugün programı olan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun uçağının Malatya'daki sis nedeniyle halen Ankara'dan kalkamadığı öğrenildi.

Kentin genelinde etkili olan sisin etkisini sürdüreceği öğrenilirken yetkililer özellikle karayolunda sürücülerin sis nedeniyle dikkatli ilerlemelerini istiyor.

Malatya\'da Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşım Aksıyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşım Aksıyor - Son Dakika
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