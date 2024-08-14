Malatya\'da yolcu otobüsü devrildi: 26 yaralı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, D-300 kara yolu Doğanlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 36 yolcudan 25'i ile 1 muavin yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralananları hastanede ziyaret ettiğine dair fotoğraflar paylaştı.

Vali Yavuz, açıklamasında, "Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsünün Akçadağ ilçemizde şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 26 kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hayati tehlikesi olan yaralımız ilk tespitlere göre bulunmamaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.