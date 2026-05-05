Malatya\'dan 35 Bin Ton Kayısı İhracatı

05.05.2026 22:57
Malatya, zirai don sonrası 35 bin ton kuru kayısı ihracatı ile 255 milyon dolar gelir elde etti.

DÜNYANIN kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da zirai don sonrası son bir yılda 35 bin ton kuru kayısı ihracatı ile 255 milyon dolar gelir elde edildi.

Dünyanın kayısı başkenti olarak bilinen, kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, etkili olan zirai don nedeniyle ağaçlar zarar gördü. Oluşan zararın ardından çiftçiler üretime devam ederken, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2024 yılından depolarda kalan ürünle 35 bin ton kuru kayısı ihracatı ile 255 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, şunları söyledi:

"Malatya'da bu anlamda çok ciddi bir destek sağlandı. Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımıza da özellikle bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Malatya üreticisi aslında 12 Nisan'da yaşanan zirai donun etkilerini devletimizin sağlamış olduğu o ekonomik katkıdan dolayı da bir nebze de olsa aslında o zarardan çıkmak için yoğun bir mücadele verdi. ve o bir yıllık özellikle üreticimizin kayısı bahçelerine ve diğer meyve bahçelerine yapacağı bakım masraflarını da karşılamış oldu. Dönüm başına 5 bin 500 TL'lik bir katkı sağlandı ve toplamda 40 bine yakın üreticimize 7,5 milyar TL'ye yakın bir destek sağlanmış oldu. Bu da aslında Malatya'da bir yıllık kayısı ihracatımızın nereden baksanız yarısı kadar da bir destek oluyor."

'1 YILDA 35 BİN TON İHRACAT İLE 255 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ'

Özcan, "Nisan ayından bu yana yaklaşık 12 ayda, toplamda 35 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Malatya ekonomisi ciddi anlamda buradan da bir can suyuyla beslenmeye durdu ve biz bu süre içerisinde, yaklaşık 12 aylık süre içerisinde de 255 milyon dolar da aslında ekonomik bir gelir sağladık. 12 Nisan krizinin yarattığı bütün etkilere rağmen mahsulün sıfır olduğu bir dönemde 2024 yılından kalan depolarımızdaki ürünle 35 bin ton kuru kayısı ihracatıyla 255 milyon dolar gelir elde etmek de bize göre çok önemli. 2026 yılında yeni mahsulün arifesindeyiz tabii. İnşallah bu yıl geçmişte bıraktığımız bütün yaralarımızı tamir edebilecek bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Yeni mahsul sezonuna yeniden kavuşup 500 milyon dolarları artık geride bırakarak, 750 milyon doları hedef ettiğimiz bir ihracat yılı olmasını da temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

