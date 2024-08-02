Malatya Kale'de Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya Kale'de Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale İlçe Müftülüğü ve Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen turnuvaya, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklardan oluşturulan 12 takım katıldı. Lig usulü olarak gerçekleştirilen ve 15 gün süren turnuvada 12 takım ve 140 çocuk mücadele etti. Şampiyon olan Kıyıcak Kur'an Kursu takımına kupa ve madalyasını Kale Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, ikinci olan Bent TOKİ Kur'an Kursu takımına kupa ve madalyasını ise Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay takdim etti. Turnuva, gençlerin birbirleriyle kaynaşmaları ve sosyalleşmeleri açısından önemli bir faaliyet olarak değerlendirildi.

02.08.2024 15:27
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Malatya'nın Kale ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale İlçe Müftülüğü ve Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen turnuvaya, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklardan oluşturulan 12 takım katıldı.

İki grup halinde lig usulü olarak gerçekleştirilen ve 15 gün süren turnuvada 12 takım ve 140 çocuk mücadele etti.

Final müsabakasının ardından düzenlenen törende şampiyon olan Kıyıcak Kur'an Kursu takımına kupa ve madalyasını Kale Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, ikinci olan Bent TOKİ Kur'an Kursu takımına kupa ve madalyasını ise Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay takdim etti.

Kupa töreninde konuşan Kaymakam Yurdakul Kaçmaz, yapılan bu tür faaliyetlerin gençlerin birbirleriyle kaynaşmaları ve sosyalleşmeleri açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, turnuvada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kupa töreninden sonra turnuvaya katılan tüm çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Programa Kale İlçe Jandarma Komutanı Nurullah Çolak, Kale İlçe Emniyet Amir Vekili Gökhan Arslan, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Serdar Koca, vatandaşlar ve gençler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Kale'de Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Kale'de Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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