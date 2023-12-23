Irak\'ta PKK saldırısında şehit olan askerin acı haberi Malatya\'ya ulaştı

IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) acı haberi, Malatya'ya ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, şehit oldu. Şehidin Malatya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 4 çocuktan en küçüğü olduğu belirtilirken, anne ve babasının 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi. Şehit Taşkın'ın geçtiğimiz yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin de TSK'da görev aldığı öğrenildi. Şehit Taşkın'ın cenazesi bugün düzenlenen cenaze töreni sonrası şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.

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HABER Mahir ALANMALATYA, (DHA)-