Malavi'ye 80 Milyon Dolar Bağış

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Malavi'nin, ülkenin kuzeyinde ikinci mülteci kampının inşası için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) 80 milyon dolar bağış aldığı belirtildi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Zikhale Ng'oma, AA muhabirine, BMMYK'den alınan 80 milyon doların "şu anda ihtiyacından fazlasını barındıran Dzaleka'daki sıkışıklığı hafifletecek" ikinci bir kampın inşasına yardımcı olacağını söyledi.

Ng'oma, Malavi'ye gelen mülteci akınından ulus olarak bunaldıklarını ve hepsini tek bir kampta ağırlamakta zorlandıklarını belirterek "Mültecilerin ve sığınmacıların herhangi bir zorluk yaşamadan kalabilecekleri bir yere sahip olmak istiyoruz." diye konuştu.

Malavi, bölgedeki tek mülteci kampı olan Dzaleka'da 53 bin mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Kongo, Ruanda, Burundi, Eritre, Etiyopya ve Somali'den gelen mülteciler 1990'ların başından bu yana kampta bulunuyor.