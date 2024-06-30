Malazgirt ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde başlatılan doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Malazgirt Belediyesi ile gaz dağıtım şirketi işbirliğiyle başlatılan çalışmaların tamamlandığı bazı mahallelerde doğalgaz kullanımına başlandı.

Çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini belirten firma yetkilileri, temiz ve konforlu bir yatırım olan doğalgazın ilçenin gelişimine katkı sunacağını kaydetti.