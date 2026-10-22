Malezya, ASEAN 20. Bakanlar Toplantısı sonrası güvenlik işbirliğini güçlendirecek - Son Dakika
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Malezya, ASEAN 20. Bakanlar Toplantısı sonrası güvenlik işbirliğini güçlendirecek

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Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution, ASEAN ile güvenlik işbirliğini güçlendireceklerini bildirdi. Filipinler'in Makati kentinde sona eren 20. Bakanlar Toplantısı'nın ardından dijital suçlara karşı sınır ötesi işbirliği çağrısı yaptı.

Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution bin İsmail, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile güvenlik işbirliğini güçlendireceklerini bildirdi.

Saifuddin, Filipinler'de düzenlenen ASEAN Uluslararası Suçlarla Mücadele Konulu 20. Bakanlar Toplantısı'nın dün sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ASEAN üyesi ülkeler arasında daha yakın ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın bölgesel barış ve istikrarın korunması için şart olduğunu vurgulayan Saifuddin, Malezya'nın Birlik ile güvenlik işbirliğini güçlendirme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Saifuddin ayrıca giderek karmaşıklaşan ve dijital teknolojilerle yapay zekayı içeren suçlarla mücadele için de sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Filipinler'in Makati kentinde iki günlük bakanlar toplantısında çevrim içi dolandırıcılık, kara para aklama, insan kaçakçılığı ve organize suç ağları da dahil uluslararası suçlara karşı bölgesel müdahalelerin güçlendirilmesine odaklanılmıştı.

Kaynak: AA
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