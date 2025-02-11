Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Erdoğan’a Teşekkür Etti - Son Dakika
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Erdoğan’a Teşekkür Etti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Instagram üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğraflarını paylaşarak ona ülkesine ziyareti için teşekkür etti. İbrahim, Erdoğan'ın Malezya-Türkiye İş Forumu'na katıldığını belirtti. Paylaşımda İrem Derici'nin 'Kalbimin tek sahibine' şarkısı da dikkat çekti.

11.02.2025 23:29
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(ANKARA) - Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya platformu Instagram üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraflarını paylaşarak ülkesine ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İki liderin fotoğraflarının yer aldığı paylaşıma eklenen Şarkıcı İrem Derici'nin "Kalbimin tek sahibine" şarkısı sosyal medyada gündem oldu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ülkesine ziyareti için teşekkür etti. İbrahim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki günlük resmi ziyareti kapsamında bu akşam Malezya- Türkiye İş Forumu'na katıldığını belirtti.

Paylaşımında Türkçe olarak "Teşekkür ederim, görüşmek üzere" ifadelerini kullanan Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraflarını, Şarkıcı İrem Derici'nin "Kalbimin tek sahibine" şarkısı ile paylaştı. Malezya Başbakanı'nın paylaşımında yer alan şarkı sosyal medyada ilgi topladı.

Kaynak: ANKA

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