Malezya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

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Malezya'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılında Filistin'e destek için ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine yürüyüş düzenledi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, yüzlerce Malezyalının katıldığı protesto gösterisi, Malezya İslam Partisi (PAS) organizatörlüğünde yapıldı.

Göstericiler, ABD'yi Gazze'deki soykırımı "finanse etmeyi bırakmaya" çağıran, soykırımın "7 Ekim'de başlamadığını" belirten ve "Mescid-i Aksa'yı kurtarın" yazılı dövizlerle yürüdü.

Daha sonra, taktıkları kefiyelerle ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, "İsrail'deki siyonist rejimin yanında yer aldığı için ABD'nin kınanmasını" talep etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 126 Filistinli öldü, 98 bin 117 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.