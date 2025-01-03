Malezya'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Kınama

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Malezya, "siyonist İsrail rejiminin" Gazze'de aralarında kadın ve çocukların, sağlık ile medya çalışanlarının da bulunduğu insanları öldürdüğü aralıksız saldırılarını kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Malezya, siyonist İsrail rejiminin, Gazze'deki sivillere yönelik aralıksız, hedef gözetmeden gerçekleştirdiği ve aralarında kadın ve çocukların yanı sıra sağlık ve medya personelinin de bulunduğu masum insanların korkunç şekilde hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarını kesin bir dille kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesine yapılan son saldırı başta olmak üzere hastanelerin kasıtlı olarak hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Acımasız hava saldırıları, zorla tahliye ve yerleşim alanları ile güvenli bölgelerin sistematik olarak hedef alınması açık bir soykırım ve savaş suçudur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "engelleyici taktiklerinin" ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları baltaladığı ifade edildi.

Uluslararası toplumun, Gazze'deki soykırımdan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamak için sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıldığı açıklamada, bağımsız bir Filistin Devletinin kurulması gerektiği vurgulandı.

İsrail askerleri, 27 Aralık'ta Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesini basarak hastane müdürü doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

İsrail askerleri tarafından boşaltılan hastanenin birçok bölümü ateşe verilmişti.

İsrail ordusu, bugün de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesini tahliye edilmemesi durumunda içindeki hasta ve yaralılarla birlikle bombalamakla tehdit etmişti.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 658 Filistinli öldü, 108 bin 583 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen, daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 835 Filistinli hayatını kaybetti.