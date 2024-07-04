Malezya, Filistin için insani yardım girişimi başlattı - Son Dakika
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Malezya, Filistin için insani yardım girişimi başlattı

Malezya, hükümet, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerin de desteğiyle Filistin için insani yardım girişimi başlattığını duyurdu. İlk etapta, hükümet, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerin de desteğiyle Filistin'e yaklaşık 97 milyon dolar bağış toplandı. Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, yardım etkinliğinde yaptığı konuşmada, Malezya'nın Filistin'e desteğini güçlü şekilde sürdüreceğini ve bağımsız Filistin devletinin en kısa sürede kurulması gerektiğini vurguladı.

04.07.2024 10:33
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Malezya, hükümet, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerin de desteğiyle Filistin için insani yardım girişimi başlatıldığını duyurdu.

Filistin için insani yardım girişiminin açılış töreni, Malezya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Bakanlığın X'teki hesabından yaptığı paylaşıma göre, törene, Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan'ın yanı sıra Filistin ve Ürdün büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İlk etapta, hükümet, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerin de desteğiyle Filistin'e yaklaşık 97 milyon dolar bağış toplandı.

"Malezya, Filistin'e desteğini güçlü şekilde sürdürecek"

Malezya'da çıkan gazetelerden The Sun'ın haberine göre, yardım etkinliğinde konuşan Bakan Hasan, "Malezya, Gazze'de insanların öldürülmesine son vermek için tüm platformlarda Filistin'e desteğini güçlü şekilde sürdürecek." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin topraklarına dönebilmesini umduğunu vurgulayan Hasan, bağımsız Filistin devletinin de en kısa sürede kurulması gerektiğini kaydetti.

Refah Sınır Kapısı'ndaki yıkımın ardından Gazze'ye gidebilecek tek yardım güzergahının Filistin'in Batı Şeria sınırındaki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı olduğuna dikkati çeken Hasan, yardımların Ürdün üzerinden gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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