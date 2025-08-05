Malezya, Tayland ve Kamboçya Arasındaki Görüşmeler

KUALA LUMPUR, 5 Ağustos (Xinhua) -- Malezya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohd Nizam Jaffar, Tayland ve Kamboçya'nın sekretarya düzeyinde yapılan görüşmelerde çatışmayı sona erdirme konusunda güçlü taahhütlerde bulunduğunu duyurdu.

Jaffar pazartesi günü yaptığı açıklamada, 7 Ağustos'taki olağanüstü genel sınır komitesi toplantısı öncesinde 4-6 Ağustos tarihlerinde yapılan görüşmelerde, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) savunma ataşelerinden oluşan izleme ekibinin görev tanımlarının da ele alındığını belirtti.

Jaffar, "Tayland ve Kamboçya şu anda ekibin konuşlandırılması için gerekli ön koşulları görüşüyor. Sürecin planlandığı gibi ilerlemesi halinde perşembe günü olumlu bir karar çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkili, ülkesinin bu süreçte yalnızca kolaylaştırıcı rol üstlendiğini de sözlerine ekledi.