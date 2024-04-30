Mali\'de DEAŞ\'ın elebaşı öldürüldü

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Mali'de ordunun düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından birinin öldürüldüğü bildirildi.

Mali ordusundan yapılan açıklamada, Nijer sınırına yakın Indelimane bölgesinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Operasyonda, örgütün elebaşlarından "Higgo" lakaplı Abu Huzeifa'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Huzeifa'nın Mali, Nijer ve Burkina Faso sınırında örgütün sözde lideri olarak görev yaptığı kaydedildi.

ABD, Huzeifa için 5 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.