Malta\'da Türk iç mimarın katilinin karar duruşması 5 Mart\'ta yapılacak

Malta'da geçen yıl kaldırımda yürüyen Türk iç mimar Pelin Kaya'yı aracıyla ezerek öldüren ve bu suçunu kısa süre önce kabul eden katil Jeremie Camilleri'nin yargılandığı davada karar duruşmasının 5 Mart'ta yapılması kararlaştırıldı.
Kardeşinin ölümünün ardından hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdüren abla Derya Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Camilleri'nin yargılandığı davaya bakan hakimlerin, karar duruşmasının 5 Mart Salı günü yerel saatle 09.00'da yapılmasını kararlaştırdığını söyledi.
Camilleri'nin 5 Şubat'ta ifadesini değiştirerek kendisine atfedilen cinayet suçlaması dahil bütün suçlamaları kabul edip olayı gerçekleştirdiğini itiraf ederek, savcılık makamı ile anlaşma yoluna gittiğini hatırlatan Derya Kaya, "Savcılıkla yaptığı itiraf anlaşmasına göre en az 37 yıl hapis cezası alması öngörülüyor. Ancak yargıç buna uymak zorunda değil. İtirafa dayanarak müebbet hapis verme yetkisine de sahip. Sonucu hep beraber göreceğiz. Gönlümüz, yargıcın müebbet hapis cezası vermesi yönünde." diye konuştu.
Derya Kaya, karar duruşmasını takip etmek için ailecek 5 Mart'ta Malta'da olacaklarının bilgisini de verdi.
Pelin Kaya'nın hayatını kaybettiği olay
Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak 2023'te saat 01.00 sularında Jeremie Camilleri'nin kullandığı araç, bir restoranın önünde yürüyen Pelin Kaya'ya çarpmıştı.
Görgü tanıkları, Camilleri'nin aracından inerek çarptığı Kaya'ya taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.
Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına almıştı. Camilleri, çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
Pelin Kaya'nın cenazesi 22 Ocak 2023'te İstanbul'da toprağa verilmişti.
Olay gününden bu yana tutuklu yargılanan ve suçunu inkar eden Jeremie Camilleri, 5 Şubat'ta ifade değiştirerek, Kaya'yı öldürdüğünü itiraf etmiş, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmişti. Bunun üzerine, savcılık ve savunma tarafı itiraf anlaşması üzerinde mutabık kalmış, Kaya ailesi de yargılamanın daha fazla uzamaması ve katilin bir an önce ceza alması için itiraz etmeyerek buna rıza göstermişti.
Derya Kaya, Instagram'dan bu konuya dair yaptığı paylaşımda, "Kaya ailesinin bu trajedinin kaybedeni olduğunu ve Pelin'in bir daha geri dönmeyeceğini, acının hiçbir zaman dinmeyeceğini bilmenizi isterim. Katilin en ağır cezayı hak ettiğini düşünsek de adaleti bir an evvel sağlamak adına, sürecin zor ve yorucu doğasını göz önünde bulundurarak, daha hızlı bir şekilde sonuca varılması için savcılık ofisi tarafından yapılan görüşmelerde tarafımıza danışıldığını ve bu görüşmelerde yer aldığımızı, itiraf anlaşmasının şartları konusunda anlaştığımızı teyit edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
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