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Yanan sobaya tiner döktü, bedelini ağır ödedi! Alev topuna dönen adam yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Yanan sobaya tiner döktü, bedelini ağır ödedi! Alev topuna dönen adam yaşam mücadelesi veriyor

Maltepe'de bulunan bir atölyede yanan sobaya tiner döken adam, yaşanan patlama sonucu alev topuna döndü. Can havliyle kaçışan şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

09.12.2023 - 10:48,
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Maltepe'de bir atölyede ısınmak için yakılan sobaya tiner döken Z.Ç. patlama sonrası ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan alüminyum atölyesinde meydana geldi. 3 çalışan ısınmak için sobayı yaktı. Çalışanlardan Z. Ç. elindeki tiner dolu tenekeden bir bölümünü sobayı tutuşturmak için döktü. Soba alev aldı. Yanına bir arkadaşı da gelerek soba başında bir süre ısındı. Alevler etkisini yitirince Z.Ç. elindeki teneke kutudan tekrar tiner dökmek istedi. Ancak bir anda patlama oldu. Z.Ç alevler arasında kaldı.

CAN HAVLİYLE KOŞMAYA BAŞLADI

Can havli ile alevlerden korunmak için atölye içinde koşmaya başlayan Z.Ç. kendini yere bıraktıktan sonra iş arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlama sonrası ağır yaralanan Z.Ç.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Z.Ç.'nin tedavisi sürerken yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yanan sobaya tiner döktü, bedelini ağır ödedi! Alev topuna dönen adam yaşam mücadelesi veriyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yanan sobaya tiner döktü, bedelini ağır ödedi! Alev topuna dönen adam yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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