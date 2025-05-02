Mamak'ta Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mamak'ta Çocuklara Trafik Eğitimi

Ege İlkokulu'nda çocuklara güvenli trafik eğitimi verildi, jandarma ve polis destek sağladı.

02.05.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ege İlkokulu'nda, Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında çocuklara güvenli trafik eğitimi verildi.

Türk Kızılay Mamak Şubesi'nin okulda düzenlediği etkinlikte, jandarma ve polis ekipleri, çocuklara yaya veya araçta yolcuyken nasıl davranmaları gerektiği yönünde eğitimler verdi.

Trafik güvenliği hakkında bilgi sahibi olunmasının öneminin de anlatıldığı etkinlikte, çocuklar okul bahçesinde jandarma ve polis ekiplerinin motosikletleri ve arabalarına binme ve tanıma imkanı da buldu.

Polis memuru Birgül Fatmanur Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklara trafik kurallarına uymaları gerektiğine dair bilgiler verildi. Ailelerin bunlarla ilgili bilinçlendirilmesine dair görüşme de sağlandı. En azından neyin neye yaradığını bilmeleri gerekiyor. Trafik ışıklarının, çizgilerin, yaya geçidinin ne anlama geldiğini bilmeleri gerekiyor. Bu dersler veriliyor, kitaplarda gösteriliyor. Çocukların ailelerinin yanından ayrılmamaları, komutlarını dinlemeleri gerekiyor." dedi.

Mamak İlçe Jandarma Komutanlığında Trafik Tim Komutanı olarak görev yapan Abdulvahap Başaran da çocukların trafik bilincinin artırılması için eğitimler vermek için okula geldiklerini söyledi.

Başaran, "Bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Gelecek nesilleri daha faydalı yetiştirmek açısından öğrettiklerimizi evlerinde, okullarda, arkadaşlarına anlatmaları yönünde yardımcı olmaya, uygulamalı olarak göstermeye çalışıyoruz. Aracın önüne oturmamalarını, emniyet kemeri takmalarını, araçtan malzeme atmamalarını, büyüklerin alkollü araca binmemesi yönünde telkinlerde bulunmalarını, ailelerini bilinçlendirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Eğitim alan öğrencilerden Zeynep Hira Güvenç, "Bugün polis abiler bize trafikte nelere uymamız gerektiğini öğretti. Bugün arkadaşlarımla motora ve arabaya binmek için heyecanlıydık. Sevinçle bahçeye çıktık. Abiler bizi motorlara bindirdi. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer eğitim alan öğrenci Deniz Baver Eroğlu, "Emniyet kemerini takmalı, kırmızı ışıkta geçmemeli, trafik kurallarına uymalıyız. Öne oturuyordum ben, bundan sonra oturmayacağım. Yeni öğrendiklerimi uygulayacağım." dedi.

Türk Kızılay Mamak Şubesi Başkan Yardımcısı Adnan Tomu, polis ve jandarma ekiplerinden destek alarak çocuklara trafik eğitimi verdiklerini, çocukları aynı zamanda eğlendirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Jandarma, Kızılay, Eğitim, Sağlık, Güncel, ankara, trafik, Polis, Mamak, Polis, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamak'ta Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:17:58. #7.11#
SON DAKİKA: Mamak'ta Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.