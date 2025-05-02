Mamak'ta Çocuklara Trafik Eğitimi

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ege İlkokulu'nda, Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında çocuklara güvenli trafik eğitimi verildi.

Türk Kızılay Mamak Şubesi'nin okulda düzenlediği etkinlikte, jandarma ve polis ekipleri, çocuklara yaya veya araçta yolcuyken nasıl davranmaları gerektiği yönünde eğitimler verdi.

Trafik güvenliği hakkında bilgi sahibi olunmasının öneminin de anlatıldığı etkinlikte, çocuklar okul bahçesinde jandarma ve polis ekiplerinin motosikletleri ve arabalarına binme ve tanıma imkanı da buldu.

Polis memuru Birgül Fatmanur Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklara trafik kurallarına uymaları gerektiğine dair bilgiler verildi. Ailelerin bunlarla ilgili bilinçlendirilmesine dair görüşme de sağlandı. En azından neyin neye yaradığını bilmeleri gerekiyor. Trafik ışıklarının, çizgilerin, yaya geçidinin ne anlama geldiğini bilmeleri gerekiyor. Bu dersler veriliyor, kitaplarda gösteriliyor. Çocukların ailelerinin yanından ayrılmamaları, komutlarını dinlemeleri gerekiyor." dedi.

Mamak İlçe Jandarma Komutanlığında Trafik Tim Komutanı olarak görev yapan Abdulvahap Başaran da çocukların trafik bilincinin artırılması için eğitimler vermek için okula geldiklerini söyledi.

Başaran, "Bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Gelecek nesilleri daha faydalı yetiştirmek açısından öğrettiklerimizi evlerinde, okullarda, arkadaşlarına anlatmaları yönünde yardımcı olmaya, uygulamalı olarak göstermeye çalışıyoruz. Aracın önüne oturmamalarını, emniyet kemeri takmalarını, araçtan malzeme atmamalarını, büyüklerin alkollü araca binmemesi yönünde telkinlerde bulunmalarını, ailelerini bilinçlendirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Eğitim alan öğrencilerden Zeynep Hira Güvenç, "Bugün polis abiler bize trafikte nelere uymamız gerektiğini öğretti. Bugün arkadaşlarımla motora ve arabaya binmek için heyecanlıydık. Sevinçle bahçeye çıktık. Abiler bizi motorlara bindirdi. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer eğitim alan öğrenci Deniz Baver Eroğlu, "Emniyet kemerini takmalı, kırmızı ışıkta geçmemeli, trafik kurallarına uymalıyız. Öne oturuyordum ben, bundan sonra oturmayacağım. Yeni öğrendiklerimi uygulayacağım." dedi.

Türk Kızılay Mamak Şubesi Başkan Yardımcısı Adnan Tomu, polis ve jandarma ekiplerinden destek alarak çocuklara trafik eğitimi verdiklerini, çocukları aynı zamanda eğlendirdiklerini söyledi.