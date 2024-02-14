Mandalar Kış Aylarında Kaplıcada Temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mandalar Kış Aylarında Kaplıcada Temizleniyor

Mandalar Kış Aylarında Kaplıcada Temizleniyor

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşayan besiciler, kış aylarında manda ve atlarını temizlemek için kaplıcaya getiriyor. Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Budaklı Kaplıcası, gençlerin eğlence mekanı haline gelirken, besiciler de mandalarını burada temizliyor. Bölgedeki düşük sıcaklık ve manda sahiplerinin akrobatik hareketleri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

14.02.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS'in Güroymak ilçesinin Budaklı köyünde yaşayan besiciler, kış aylarında belli aralıklarla temizlenmeleri için manda ve atlarını açık hava kaplıcasına getiriyor.

Güroymak'a 8, Bitlis'e ise 30 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında gençlerin eğlence mekanı oluyor. Köyde yaşayan besiciler de kış aylarında ahırlarda tutup besledikleri mandalarını belli aralıklarla kaplıcaya getirerek burada temizlenmelerini sağlıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede oluşan buhar ve manda sahibi gençlerin sudaki akrobatik hareketleri de fotoğraf çekmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Fotoğrafçı Suna Adak Bulut, bazı kültürlerin kaybolmadan önce değerinin bilinmesi gerektiğini belirtirken, bir grup fotoğrafçı arkadaşıyla kaplıcaya gelen Lale Çaktı ise " İstanbul'dan mandalar için geldim. Fotoğraf çekme şansım oldu. Daha önce de gelmiştim, gelemeye de devam edeceğim" dedi.

Fotoğraf meraklısı Emine Özel ise kaplıcaya ilk defa geldiğini ve tekrar gelmeyi düşündüğünü belirterek, "Mandaların suya girişini izledik ve çok keyifliydi. Fotoğrafçı arkadaşlarımın bu anı kaçırmamasını tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Nemrut Dağı, Güroymak, Bitlis, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mandalar Kış Aylarında Kaplıcada Temizleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 13:28:14. #1.13#
SON DAKİKA: Mandalar Kış Aylarında Kaplıcada Temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement