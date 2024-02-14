Mandaların kaplıca keyfi
Kaplıcada keyif yapan mandalar fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcasına temizlenmeye götürülen manda ve atlar, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.
İlçeye bağlı Budaklı köyündeki vatandaşlar, özellikle kış aylarında hayvanlarını belli aralıklarla dışarıya çıkararak yaklaşık 40 derece olan kaplıca suyunda temizlenmesini sağlıyor. Sürekli olarak Türkiye'nin farklı illerinden Bitlis'e gelen fotoğraf tutkunları da bölgede hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülüyor. 40 derece sıcaklıktaki kaplıcada manda ve atları temizleyen köylüler, at ve mandaların üstüne çıkarak ters takla atıp fotoğraf tutkunlarına modellik yapıyor.
Yazın yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Budaklı köyündeki kaplıca, kışın da sıcak suya giren manda ve atları çekmek isteyen fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Kaplıcaları görmek için köye gelen fotoğraf sanatçıları ise bölgenin doğal güzelliklerini yakından görüntüleme imkanı buluyor.
İstanbul'dan fotoğrafçı arkadaşları ile Budaklı köyüne gelen fotoğraf sanatçısı Lale Çaktı, daha önce bölgeye gelerek mandaları fotoğraflama şansını yakaladığını belirterek, "İstanbul'dan mandalar için geldim. Fotoğraf çekme şansım oldu. Daha önceden gelmiştim, gelemeye de devam edeceğim" dedi.
Suna Adak Bulut adlı fotoğraf sanatçısı ise bazı kültürlerin kaybolmadan önce değerinin bilinmesi gerektiğini belirtti. Adak Bulut, "Burası Bitlis'in Güroymak ilçesi. Buraya özel sıcak su var ve bu suya da günün belirli saatlerinde mandalar geliyor. Biz fotoğrafçılar için muhteşem görüntüler çıkıyor. Herkes gelmeli ve herkesin fotoğraf albümünde olması gereken bir şey. Bilindiği üzere zamanla bazı kültürler yok oluyor. Bu da kaybolmadan herkes albümüne katmalı" diye konuştu.
Fotoğraf sanatçısı Emine Özel de, kaplıcaya ilk defa geldiğini ve tekrar tekrar gelmeyi çok istediğini ifade ederek, "Budaklı kaplıcasına geldik. Mandaların suya girişini izledik ve çok keyifliydi. Fotoğrafçı arkadaşlarımın bu anı kaçırmamasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 yendi.
Brezilya'da kaydedilen bir görüntüde sipariş sırası bekleyen genç kızın, arkasındaki yaşlı adam tarafından taciz edildiği anlar yer alıyor. Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.
Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. En son motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması uluslararası kamuoyunun de gündemine oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, okurlarına servis ettiği haberde "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu" ifadelerine yer verdi.
Kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yardımlar yapan Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Mandaların kaplıca keyfi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?