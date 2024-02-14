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Mandaların kaplıca keyfi

Kaplıcada keyif yapan mandalar fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcasına temizlenmeye götürülen manda ve atlar, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

İlçeye bağlı Budaklı köyündeki vatandaşlar, özellikle kış aylarında hayvanlarını belli aralıklarla dışarıya çıkararak yaklaşık 40 derece olan kaplıca suyunda temizlenmesini sağlıyor. Sürekli olarak Türkiye'nin farklı illerinden Bitlis'e gelen fotoğraf tutkunları da bölgede hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülüyor. 40 derece sıcaklıktaki kaplıcada manda ve atları temizleyen köylüler, at ve mandaların üstüne çıkarak ters takla atıp fotoğraf tutkunlarına modellik yapıyor.

Yazın yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Budaklı köyündeki kaplıca, kışın da sıcak suya giren manda ve atları çekmek isteyen fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Kaplıcaları görmek için köye gelen fotoğraf sanatçıları ise bölgenin doğal güzelliklerini yakından görüntüleme imkanı buluyor.

İstanbul'dan fotoğrafçı arkadaşları ile Budaklı köyüne gelen fotoğraf sanatçısı Lale Çaktı, daha önce bölgeye gelerek mandaları fotoğraflama şansını yakaladığını belirterek, "İstanbul'dan mandalar için geldim. Fotoğraf çekme şansım oldu. Daha önceden gelmiştim, gelemeye de devam edeceğim" dedi.

Suna Adak Bulut adlı fotoğraf sanatçısı ise bazı kültürlerin kaybolmadan önce değerinin bilinmesi gerektiğini belirtti. Adak Bulut, "Burası Bitlis'in Güroymak ilçesi. Buraya özel sıcak su var ve bu suya da günün belirli saatlerinde mandalar geliyor. Biz fotoğrafçılar için muhteşem görüntüler çıkıyor. Herkes gelmeli ve herkesin fotoğraf albümünde olması gereken bir şey. Bilindiği üzere zamanla bazı kültürler yok oluyor. Bu da kaybolmadan herkes albümüne katmalı" diye konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Emine Özel de, kaplıcaya ilk defa geldiğini ve tekrar tekrar gelmeyi çok istediğini ifade ederek, "Budaklı kaplıcasına geldik. Mandaların suya girişini izledik ve çok keyifliydi. Fotoğrafçı arkadaşlarımın bu anı kaçırmamasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.