Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi Arasında Antik Kazı Çalışmaları İçin Protokol İmzalandı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir ve Kula ilçelerini ziyaret etti. Zeyrek, Alaşehir'de, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile birlikte bir protokol imzalayarak, ilçede yapılacak antik kazı çalışmaları için ilk adımı attı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir ve Kula'yı ziyaret etti. Başkan Zeyrek, ilçe ziyaretleri kapsamında törenlere ve toplantılara katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi. İlk durağı olan Alaşehir ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu ziyaret eden Başkan Zeyrek, ilçe için önemli olan protokole imza attı.

Alaşehir ilçesi Toptepe mevkisindeki yaklaşık 20 dönümlük bir alan içinde bulunan antik tiyatroyu gün yüzüne çıkaracak kazı çalışmalarının başlaması için devir protokolü imzalandı.

Yapılan protokolle birlikte tarihin açığa çıkması, yarınlara aktarılması ve kente artı değer katmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bu kazılarda emeği geçen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na, tüm ekibine ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Tarihi miraslar, yarınlara aktaracağımız en güzel en büyük eserlerimizdir. Bunun bir sonraki adımı da Manisa'nın turizm potansiyelini, Manisa'daki turist sayısını arttırmaktır. Bu kadar varlığa sahip olan bir kentin, turizmden bu kadar az pay alması bizi rahatsız eden bir durum. Bu tür yapıların ayağa kalkması ile hem Manisa'm kültürel bir değeri kazanacak hem de turistine kavuşacağına inanıyorum ve umut ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Alaşehir'e bir kültür varlığı daha kazandıracağız"

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, protokol ile ilgili bilgi vererek, "Alaşehir'in Toptepe bölgesinde 20 dönümlük bir alan. Daha önce orada su arıtma tesisinin olmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne MASKİ'ye geçmişti. O bölgede antik tiyatro kazısına başlayacağız. Bu kazı çalışmalarının yürütülebilmesi için o alanın bize devri gerekiyor. Ferdi Zeyrek Başkan'ımız bunu olumlu buldu. Bu protokolle o devri gerçekleştirdik. En kısa zamanda Alaşehir'e bir kültür varlığı daha kazandıracağız. O bölgede bulunan tapınağı da kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartıp Alaşehir'in turizmine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Kula'da ziyaretlerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir ziyareti sonrasında Kula'ya hareket etti. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir'i ve Belediye Başkanvekili Semra Gündüz'ü ziyaret etti. Başkan Zeyrek'e, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu eşlik etti.

Süt kooperatiflerinin temsilcileriyle bir araya gelindi

İlçe programında çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Ferdi Zeyrek, Kula'da faaliyet gösteren 22 süt kooperatifinin temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yanı sıra Alaşehir Belediye Başkanvekili Semra Gündüz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Başkan Danışmanı Yusuf Kurucu, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, kooperatiflerin temsilcileri ve üyeleri katıldı.

"Amacımız ortak aklı oluşturmak"

Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflere önem verdiklerini söyleyen Başkan Zeyrek, kooperatiflerin desteklenmesiyle üreticilerin ve ekonominin kazanacağını kaydetti.

Başkan Zeyrek, şunları söyledi:

"Bu önemin altında şu yatıyor aslında; sizler kendi sektörlerinizden onlarca, yüzlerce hatta binlerce kişiyle birlikte hareket ediyorsunuz. Bizim herkese dokunmamız yerine sizler aracılığıyla üyelerinize destek vermemiz en doğru sistem. Sizin birliğiniz ve bütünlüğünüz daim olsun. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim, araç gereç ve ürünlerinizin alımı, daha değerli hale gelmesi için sizlerle birlikte olacağız. Bugüne kadar geçtiğimiz süreçte Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne birçok kooperatif başkanımızı davet ettik. Belki bu davetlerde sizler de yer aldınız. Bizim buradaki amacımız, ortak aklı oluşturmak ve sorunları ortak belirlemek. Bu noktada biz tek başımıza Büyükşehir olarak kooperatiflerimize, 'yalnızca şunu veriyoruz' veya 'bunu uygun gördük' demek bizim yönetim anlayışımızda yok. Bizim yönetim anlayışımızda dertleri, sorunları birlikte paylaşalım ve bunların çözümünde, büyükşehrin bütün imkanlarıyla kooperatiflerimizin yanında olalım istiyoruz. Burada kooperatifleri biz ne kadar ayakta tutarsak, ne kadar sizlerin yanında olursak, biz vatandaşımıza ve üreticilerimize daha iyi hizmet vereceğimizin farkındayız ve biz desteğimizi buna göre yapacağız. Sizlerin dertlerini dinledik, dinlemeye devam edeceğiz. Zaman içinde göreceksiniz, büyükşehir sadece dertlerinizi dinleyen değil, dertlere derman olmaya çalışan bir kurum olarak yanınızda olacak. Sizler yeter ki birliğinizi sağlıklı bir şekilde oluşturun. Bizim önümüze projeler getirin. Biz de bu projelerinizi hayata geçirelim sonra sizlere teslim edelim. Sizler çok para kazanın, cebiniz dolsun, yüzünüz gülsün. Evlatlarınıza bereketli kazançlar götürün. İşte benim mutluluğum orada başlayacaktır."