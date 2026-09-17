Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Kula gezisi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Hafsa Sultan Mahallesi'nden 60 vatandaşı Kula'nın doğal ve tarihi güzellikleriyle buluşturdu. Kula Jeoparkı, Peribacaları ve Kula Tarihi Evleri'nin ziyaret edildiği etkinlikte, vatandaşlar yürüyerek bölgeyi keşfetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda kent genelinde vatandaşları daha fazla hareket etmeye, yürümeye ve aktif yaşam alışkanlıklarını günlük hayatın bir parçası haline getirmeye teşvik ediyor. Bu kapsamda Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda merkez Hafsa Sultan Mahallesi sakinlerinden 60 vatandaşın katılımıyla Kula'ya gezi düzenlendi.

DOĞANIN İÇİNDE HAREKETLİ BİR GÜN

Gezi programında vatandaşlar, dünyanın sayılı jeopark alanlarından biri olan Kula Jeoparkı'nı ve bölgenin kendine özgü doğal oluşumları arasında yer alan Peribacaları'nı ziyaret etti. Katılımcılar, yürüyerek bölgenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Kula'nın tarihi dokusunun da keşfedildiği gezide, ilçenin geleneksel mimarisini yansıtan Kula Tarihi Evleri ziyaret edildi. Gün boyunca farklı noktaları yürüyerek keşfeden vatandaşlar, hem hareket etti hem de Manisa'nın doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıdı.

Etkinliğe katılan Hafsa Sultan Mahallesi sakinleri, Kula'nın doğal ve tarihi güzelliklerini görmenin yanı sıra birlikte zaman geçirerek keyifli bir gün yaşadı.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın "hareketli yaşam" anlayışı doğrultusunda düzenlenen etkinlikle, vatandaşların günlük yaşamlarında yürüyüş ve fiziksel aktiviteye daha fazla yer vermesine dikkat çekildi.