Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Saruhanlı'da Başlatılan Altyapı Çalışmasını İnceledi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Saruhanlı ilçesinde başlatılan altyapı çalışmalarını sahada inceledi. İlçe merkezindeki kronikleşmiş sorunları çözmek için çalışma başlattıklarını vurgulayan Dutlulu, "İlk aşamada, kronikleşmiş sorunları çözmek adına eskiyen hatlarımızı yeniliyor ve yağmur suyu altyapımızı güçlendiriyoruz. Altyapıyı tam anlamıyla sağlama aldıktan hemen sonra, üstyapı çalışmalarımıza geçeceğiz" dedi.

Saruhanlı ilçesinde 7 Eylül, Hükümet, Gaziosmanpaşa ve Atatürk caddelerinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla ilçede 22 milyon TL'lik büyük bir dönüşüm başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen projede, ömrünü tamamlamış tüm hatlar yenilenerek yağmur suyu hatları güçlendiriliyor. Ayrıca İshakçelebi Mahallesi'nde yürütülen bin 500 metrelik dere temizliği çalışmaları da kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başlatılan çalışmaları sahada inceledi. Başkan Dutlulu'ya incelemeleri sırasında MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ile Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş eşlik etti. Projelerin planlanan takvimde ilerlediğini vurgulayan ekipler, Saruhanlı halkının mağduriyet yaşamaması için çalışmaların büyük bir titizlikle koordine edildiğini belirtti.

"Saruhanlı'mızı daha güzel günlere taşıyacağız"

Çalışmaları yerinde denetleyen ve saha ekibinden bilgi alan Dutlulu, "Saruhanlı'da başlattığımız altyapı seferberliği ile ilçemizin geleceğini güvence altına alıyoruz. İlk aşamada, kronikleşmiş sorunları çözmek adına eskiyen hatlarımızı yeniliyor ve yağmur suyu altyapımızı güçlendiriyoruz. Altyapıyı tam anlamıyla sağlama aldıktan hemen sonra, üstyapı çalışmalarımıza geçeceğiz. Caddelerimizi sıcak asfalt ve modern dokunuşlarla yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Halkımızın sabrı ve desteğiyle Saruhanlı'mızı daha güzel günlere taşıyacağız" diye konuştu.

Altyapı ve üstyapı yenileniyor

Proje kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla Saruhanlı'nın altyapısı geleceğe hazırlanıyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan 6 bin 500 metrelik ana şebeke hattı ile 900 branşman hattı tamamen yenileniyor. Böylece vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırılması hedefleniyor. 7 Eylül ile Gaziosmanpaşa ve Hükümet Caddeleri'nde, artık verimli çalışmayan bin 700 metrelik yağmur suyu hattı yenilenerek olası su baskınlarının önüne geçiliyor.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde başlattığı üstyapı çalışması öncesinde altyapıyı güçlendirmenin öncelikleri olduğunu belirtirken, MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı da ilçenin ana arterlerinde yenilenen hatlarla altyapının modernize edildiğini vurguladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Kurtarıcı, modernize çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.