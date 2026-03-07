Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Saruhanlı'da Başlatılan Altyapı Çalışmasını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Saruhanlı'da Başlatılan Altyapı Çalışmasını İnceledi

07.03.2026 09:22  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Saruhanlı ilçesindeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Proje kapsamında eski hatların yenilenmesi ve yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Saruhanlı ilçesinde başlatılan altyapı çalışmalarını sahada inceledi. İlçe merkezindeki kronikleşmiş sorunları çözmek için çalışma başlattıklarını vurgulayan Dutlulu, "İlk aşamada, kronikleşmiş sorunları çözmek adına eskiyen hatlarımızı yeniliyor ve yağmur suyu altyapımızı güçlendiriyoruz. Altyapıyı tam anlamıyla sağlama aldıktan hemen sonra, üstyapı çalışmalarımıza geçeceğiz" dedi.

Saruhanlı ilçesinde 7 Eylül, Hükümet, Gaziosmanpaşa ve Atatürk caddelerinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla ilçede 22 milyon TL'lik büyük bir dönüşüm başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen projede, ömrünü tamamlamış tüm hatlar yenilenerek yağmur suyu hatları güçlendiriliyor. Ayrıca İshakçelebi Mahallesi'nde yürütülen bin 500 metrelik dere temizliği çalışmaları da kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başlatılan çalışmaları sahada inceledi. Başkan Dutlulu'ya incelemeleri sırasında MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ile Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş eşlik etti. Projelerin planlanan takvimde ilerlediğini vurgulayan ekipler, Saruhanlı halkının mağduriyet yaşamaması için çalışmaların büyük bir titizlikle koordine edildiğini belirtti.

"Saruhanlı'mızı daha güzel günlere taşıyacağız"

Çalışmaları yerinde denetleyen ve saha ekibinden bilgi alan Dutlulu, "Saruhanlı'da başlattığımız altyapı seferberliği ile ilçemizin geleceğini güvence altına alıyoruz. İlk aşamada, kronikleşmiş sorunları çözmek adına eskiyen hatlarımızı yeniliyor ve yağmur suyu altyapımızı güçlendiriyoruz. Altyapıyı tam anlamıyla sağlama aldıktan hemen sonra, üstyapı çalışmalarımıza geçeceğiz. Caddelerimizi sıcak asfalt ve modern dokunuşlarla yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Halkımızın sabrı ve desteğiyle Saruhanlı'mızı daha güzel günlere taşıyacağız" diye konuştu.

Altyapı ve üstyapı yenileniyor

Proje kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla Saruhanlı'nın altyapısı geleceğe hazırlanıyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan 6 bin 500 metrelik ana şebeke hattı ile 900 branşman hattı tamamen yenileniyor. Böylece vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırılması hedefleniyor. 7 Eylül ile Gaziosmanpaşa ve Hükümet Caddeleri'nde, artık verimli çalışmayan bin 700 metrelik yağmur suyu hattı yenilenerek olası su baskınlarının önüne geçiliyor.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde başlattığı üstyapı çalışması öncesinde altyapıyı güçlendirmenin öncelikleri olduğunu belirtirken, MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı da ilçenin ana arterlerinde yenilenen hatlarla altyapının modernize edildiğini vurguladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Kurtarıcı, modernize çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Besim Dutlulu, Saruhanlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Saruhanlı'da Başlatılan Altyapı Çalışmasını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam İşte yeni fiyatlar Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar
CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool’u eleyecek CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek
Ece Seçkin de dahil oldu Demet Akalın’a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş’e tepki geldi Ece Seçkin de dahil oldu! Demet Akalın'a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş'e tepki geldi
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Oynamadan 3 puan kazanacaklar Oynamadan 3 puan kazanacaklar

09:40
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
09:28
AK Partili isim Aliyev’e herkesin aklındaki soruyu sordu
AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu
09:18
ABD’nin “dev gücü“ yola çıktı, İran meydan okudu
ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran meydan okudu
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 10:15:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Saruhanlı'da Başlatılan Altyapı Çalışmasını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.