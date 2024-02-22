Manisa'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu - Son Dakika
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Manisa'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu

Manisa\'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Yalçın, zabıta ekipleri tarafından bulundu. Ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen Yalçın, Razlı Mahallesi'nde bulunarak ailesine teslim edildi. Aile, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

22.02.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Yalçın, zabıta ekipleri tarafından bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Ali Yalçın'dan haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kayıp Ali Yalçın'ı ilçeye bağlı Razlı Mahallesi'nde buldu. Zabıta ekipleri Yalçın'ı ailesine teslim etti.

Aile, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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