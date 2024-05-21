Manisa Demirci'de Kodlama ve Robot Turnuvası Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Demirci'de Kodlama ve Robot Turnuvası Gerçekleştirildi

Manisa Demirci\'de Kodlama ve Robot Turnuvası Gerçekleştirildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde 4 ilçeden 57 takım ve 231 öğrencinin katılımıyla kodlama ve robot turnuvası düzenlendi. Etkinliğe Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Köprübaşı Kaymakamı Yağmur Şimşek, Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli katıldı. Turnuvada 11 farklı kategoride yarışmalar yapıldı ve dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

21.05.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde 4 ilçeden 57 takım ve 231 öğrencinin katılımıyla kodlama ve robot turnuvası gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Turgut Özal Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Köprübaşı Kaymakamı Yağmur Şimşek, Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli katıldı.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, "Düzenlenen kodlama ve robot turnuvasının yarınımız olan gençlerimizin geleceğe hazırlanmalarında önemli bir tecrübe olacağına inanıyorum." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da "İlçemizde ilk defa düzenlenen kodlama ve robot turnuvasına ev sahipliği yaptık. Türkiye Yüzyılında, teknoloji çağında Demirci'de bu çalışmaların adımını atmaya başladık. Çevre ilçelerden gelen öğrencilerimiz ile birlikte güzel bir turnuva gerçekleştirildi." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise turnuvanın kaybedeni olmayan bir yarışma olduğunu söyledi.

231 öğrencinin 57 takım halinde yarıştığı turnuvada gıda güvenliği, gıda da sürdürülebilirlik, suyu koruma, suyu arıtma, enerji güvenliği, enerjide sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, küresel ısınma, sıfır karbon emisyonu, karbon ayak isi ve ser gazları olmak üzere 11 kategoride yarışma yapıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA

Mustafa İlker, Yağmur Şimşek, Erkan Kara, Köprübaşı, Adem Kaya, Selendi, Demirci, Manisa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Demirci'de Kodlama ve Robot Turnuvası Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
17:31 İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP’nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP'nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 23:13:59. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Demirci'de Kodlama ve Robot Turnuvası Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement