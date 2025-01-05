Manisa'da Otomobil Dere Yatağına Düştü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri manevra sırasında dere yatağına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cansu E'nin (25) kullandığı 06 FT 5707 plakalı otomobil Uncubozköy Mahallesi Yunuspark civarında geri manevra sırasında dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dere yatağındaki ağaçlara çarpan otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki arkadaşı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan Cansu E. Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı, yolcu ise kazada yara almadı.
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