Manisa'da Suç Örgütü Operasyonu: 39 Gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da Suç Örgütü Operasyonu: 39 Gözaltı

Manisa\'da Suç Örgütü Operasyonu: 39 Gözaltı
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Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18 Ağustos'ta Manisa, Balıkesir, İstanbul, Mardin ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 39 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 fişek, ?5 kartuş, ?suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, dizüstü bilgisayar, tablet, ?bilgisayar kasası ve ?çok sayıda cep telefonu ele geçirilmişti.

Soruşturmada, müştekiler C.E.A, M.S. ve B.H'ye ait ancak başkaları tarafından kullanılan hesaplara yüklü miktarda para gönderildiği ve bu paraların çekildiği belirlenmişti.

Hesaplar arasında para transferi olduğu görülen 67 kişinin MASAK verileri alınarak yapılan incelemede şüpheli olarak tespit edilen 39 kişinin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon lira para transferlerinin yapıldığı, paraların Coin TR, OKX, OKX GLOBAL gibi kripto varlık platformlarına aktarıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Suç Örgütü Operasyonu: 39 Gözaltı - Son Dakika

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