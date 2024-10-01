Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 327,1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bir otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Polis, plakasını belirlediği otomobili ilçe girişinde durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Otomobil, kovalamaca sonucu Simav kara yolu çıkışında durduruldu. Yapılan aramada 327,1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki S.Ç. ve A.S. gözaltına alındı.
A.S. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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