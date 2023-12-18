 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa'da yaşlı kardeşlerin dramı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da yaşlı kardeşlerin dramı

Manisa'da yaşayan Sevil Yeni ve Ramazan Yeni adlı kardeşlerden Ramazan Yeni hayatını kaybetti. Sevil Yeni ise Akhisar Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından huzurevine yerleştirildi.

18.12.2023 - 21:41,  Güncelleme: 21:42
Abone Ol

MANİSA'da bir barakada ablası Sevil Yeni (64) ile yaşayan Ramazan Yeni (59), hayatını kaybetti. Kediler ve çöp dolu barakada yaşam mücadelesi veren Sevil Yeni, kardeşinin ölümü sonrası Akhisar Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince huzurevine yerleştirildi.

Sevil Yeni ile kardeşi Ramazan Yeni, 3 yıl önce Akhisar ilçesi Medar Mahallesi'ndeki bir bahçeye yaptıkları barakada yaşamaya başladı. Çevredekiler, zor koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışan 2 kardeşe yardımcı olmak istedi. Ancak Ramazan Yeni hiçbir yardımı kabul etmediğini belirtti. Ramazan Yeni, 12 Aralık'ta akciğer hastalığı sonucu hayatını kaybetti. Medar Mahallesi muhtarı Sırrı Başlamış, Sevil Yeni'yi tek başına kaldığı barakada ziyaret etti. Yeni'nin kediler ve çöp dolu bir barakada yaşam mücadelesi verdiğini gören muhtar Başlamış'ın girişimi ile belediye ekipleri yemek yardımı yapmaya başladı. Yeni'ye komşuları da destek oldu. Komşularının Yeni'nin yaşadığı koşulları gösteren bir video çekip, sosyal medyada paylaşması üzerine Akhisar Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Barakadan alınan Sevil Yeni, dün öğle saatlerinde Akhisar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.(DHA)

Manisa\'da yaşlı kardeşlerin dramı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Akhisar, İnsan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da yaşlı kardeşlerin dramı - Son Dakika


21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55
Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42
İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı

Son Dakika
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55 Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42 İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38 Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 22:49:29. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da yaşlı kardeşlerin dramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement