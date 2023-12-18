Manisa\'da yaşlı kardeşlerin dramı

MANİSA'da bir barakada ablası Sevil Yeni (64) ile yaşayan Ramazan Yeni (59), hayatını kaybetti. Kediler ve çöp dolu barakada yaşam mücadelesi veren Sevil Yeni, kardeşinin ölümü sonrası Akhisar Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince huzurevine yerleştirildi.

Sevil Yeni ile kardeşi Ramazan Yeni, 3 yıl önce Akhisar ilçesi Medar Mahallesi'ndeki bir bahçeye yaptıkları barakada yaşamaya başladı. Çevredekiler, zor koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışan 2 kardeşe yardımcı olmak istedi. Ancak Ramazan Yeni hiçbir yardımı kabul etmediğini belirtti. Ramazan Yeni, 12 Aralık'ta akciğer hastalığı sonucu hayatını kaybetti. Medar Mahallesi muhtarı Sırrı Başlamış, Sevil Yeni'yi tek başına kaldığı barakada ziyaret etti. Yeni'nin kediler ve çöp dolu bir barakada yaşam mücadelesi verdiğini gören muhtar Başlamış'ın girişimi ile belediye ekipleri yemek yardımı yapmaya başladı. Yeni'ye komşuları da destek oldu. Komşularının Yeni'nin yaşadığı koşulları gösteren bir video çekip, sosyal medyada paylaşması üzerine Akhisar Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Barakadan alınan Sevil Yeni, dün öğle saatlerinde Akhisar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.(DHA)