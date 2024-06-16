Manisa'da yolcu minibüsü alev aldı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alev alan yolcu minibüsü, kullanılamaz hale geldi.

İzmir - Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi önünde seyir halinde olan 45 SV 300 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücü Gökmen Korkmaz, aracını emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Yangın tüpüyle müdahale edilmesine rağmen büyüyen yangını Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu itfaiye Amirliği ekipleri söndürdü.

Minibüs, kullanılamaz hale geldi.