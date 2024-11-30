Manisa'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Manisa'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Manisa\'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İzmir-Ankara D300 yolunda bir otomobilin arıza nedeniyle duraklayan TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

30.11.2024 00:27  Güncelleme: 00:29
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MANİSA'nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat, 21.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 yolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ramazan Zıraman (62) yönetimindeki 45 DY 137 plakalı otomobil, sürücü Ertan Akın'ın (61) arıza nedeniyle sağ şeritte durdurduğu TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Bu esnada, Ramazan İrtegün yönetimindeki 43 AFK 132 plakalı TIR da otomobile çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Zincirleme kaza sonucu otomobil sürücüsü Ramazan Zıraman, yanında yolcu olarak bulunan Müjgan Zıraman (60) ve su kanalına uçan TIR'ın sürücüsü Ertan Akın (61) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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