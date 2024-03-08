Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kadın polislerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

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Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, görev yapan kadın polislerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Manisa Polilsevi'nde düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürü Aktaş ile eşi Polis Eşleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Nuray Aktaş, kadın personelle buluştu.

Programda konuşan Aktaş, kadın emniyet personelinin gününün kutlayarak, "Toplumun yapı taşı ailede eş ve anne olmanın sorumluluğu yanında Türk Polis Teşkilatının şerefli bir mensubu olmanın da omuzlarınıza yüklediği manidar ama kutsal bir yük var. Sizlerin kıymetini sadece 8 Martlarda ya da Anneler Gününde hatırlamak bizlere yakışmaz." dedi.

Aktaş, "Cennet annelerin ayakları altındadır." anlayışına teslim olmuş toplum olarak kadınları baş tacı ettiklerini dile getirerek, "Kadınlarımıza hak ettikleri değeri, sevgiyi ve saygıyı somut bir şekilde göstermeliyiz. Bu vesileyle başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin değerli anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.