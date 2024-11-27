Manisa'nın Robot Takımı İtalya'da Yarışacak - Son Dakika
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Manisa'nın Robot Takımı İtalya'da Yarışacak

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Lavender Robotics, geliştirdikleri robotla İtalya'da Manisa'yı temsil etmek için sponsor arıyor.

27.11.2024 16:08
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Geliştirdikleri robotla Manisa'yı İtalya'da temsil edecekler

Çalışmalarını Salihli'deki atölyede sürdüren takım üyeleri

MANİSA - Manisa'nın ilk ve tek çocuk derneği olan Geleceği Tasarlayan Gençler Derneği'nin takımı Lavender Robotics, geliştirdikleri robotla İtalya'da Manisa'yı temsil edecekler. Türkiye'yi temsil etmek için 30 bin dolara ihtiyacı olan takım üyeleri kendilerini destekleyecek sponsorlardan yardım beklediklerini söyledi.

Manisa'da Geleceği Tasarlayan Gençler Derneği çatısı altında çalışmalarını yürüten ve yaklaşık bir yıl önce kurulan Lavender Robotics takımı, katıldığı yarışmalarda 8 ödül aldı. 'Bilimin Ötesinde yolculuk' projesi kapsamında çalışmalarını Salihli'nin Kabazlı Mahallesi'ndeki atölyede sürdüren Lavender Robotics takımı, geliştirdikleri robotla önce İstanbul'da, daha sonrada İtalya'da yarışmaya katılacak.

"Bir yılda 8 ödül kazandık"

Takım kaptanı Ada Kızıl, amaçlarının robotik ve sistem eğitimlerini ulaşamayan çocukları, ulaşmak olduğunu söyledi. Kızıl "Dezavantajlı çocukları bilim ve teknolojiyi ulaştırarak, onların hayallerine giden yolda potansiyellerini keşfetmelerine eğitimlerle yardımcı oluyoruz. Bizlerde bu alanda kendimizi geliştirip, takımla birlikte uluslararası robotik yarışmalara katılıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest başta olmak üzere uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Takım olarak uluslararası 8 tane ödül kazanırken, ülkemize ödül kazandıranlardan biri olduk" dedi.

"Ülkemizi İtalya'da temsil edeceğiz"

Takım kaptanlarından Ege Kızıl, Lavender Robotics'i 7 arkadaş ile birlikte "Hiçbir meraklı zihin geride bırakılmamalı" diyerek kurduklarını söyledi. Bugüne kadar birçok yarışmaya katıldıklarını anlatan Kızıl, "Kendi hayatımız boyunca robotik eğitiminin ayrıcalıklı bir zümreye ayrıldığını gördük. Katıldığımız tüm yarışmalara özel eğitim kurumları veya bazı kesimler katılıyordu. Düşündük ki neden bu konuda neden tutkulu olan ve kendini geliştirmek isteyen gençlerde bu eğitimlerden ücretsiz bir şekilde faydalanıp, kendilerini kanıtlamasınlar. Gerçekten amacımızın da başarıya ulaştığına inanıyoruz. Bir yıl gibi kısa bir sürede Amerika ve Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali Teknofest'ten ödüller aldık. Toplamda bir yılda 8 ödül kazandık. Ülkemizi FTC Yunanistan Şampiyonasında hem robot tasarımı, hem de promod ödülünü getirdik. Şimdi önümüzdeki süreçte ülkemizi İtalya'da temsil edeceğiz. Ülkemizi ayrıca Amerika'da temsil etmek istiyoruz. İtalya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için sponsorların desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"İtalya'daki yarışmada görev yapacak robotumuz hazır"

İstanbul FTC ve İtalya FTC'deki yarışmalara katılacaklarını anlatan Takımın Mekanik Kaptanı Mert Yağmurlu, "Hazırlamış olduğumuz robot, İstanbul'daki yarışmaya katılacak, ayrıca İtalya'da ülkemizi temsil edecek. Katılacak olduğumuz yarışmalarda çok güçlü sponsor desteği olan rakiplerimiz var. Bizimde şuan güçlü desteğe ihtiyacımız var" derken, Takımın Mekanik Bölümü üyesi Ata Ömer Döner ise, "FTC'de her farklı bir tema belirleniyor ve bu temaya özel projeler hazırlamanız gerekiyor. Farklı görevler veriliyor. Bu görevlere özel robot yapmanı gerekiyor. İtalya'daki yarışmada görev yapacak robotumuz hazır. Robotumuzla İtalya'da ödül almayı planlıyoruz" dedi.

"Ülkemizi temsil edebilmek için 30 bin dolara ihtiyacımız var"

Hayallerinin gerçekleştirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür eden takımın Yazılım Kaptanı Yusuf Karamuk ise, "Önümüzdeki süreçte ülkemizi daha iyi temsil edebilmek için 30 bin dolara ihtiyaç var. Bu bütçeyi takım üyelerimizin yol, konaklama ve robotik malzemesi için kullanacağız" diye konuştu.

Manisa\'nın Robot Takımı İtalya\'da Yarışacak
Kaynak: İHA

Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Güncel, Manisa, İtalya, Son Dakika

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