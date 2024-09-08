Manisa ve İzmir\'de Kurtuluş Günü kutlamaları düzenlenecek

Güncel

09.30 -10.00- Manisa'nın kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk konulacak, Fatih Sergi Salonu'nda fotoğraf sergisi açılacak ve Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ MANİSA)

11.00 - CHP'nin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı, ATO Congresium'da partinin programına ilişkin değişikliklerin oylanmasıyla çalışmalarını tamamlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.45 - 14.00 - Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Belediyesi'ni ziyaret edecek, Bozüyük Savaş Anı Evi ve Seyir Terası'nın açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BİLECİK)

13.45 - Türkiye ve İzlanda'nın yarın yapacağı maç dolayısıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aday kadrodan bir futbolcuyla basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

17.15 - İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Age Hareide ve takımdan bir futbolcu, Gürsel Aksel Stadı'nda antrenmanın ardından basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

20.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıya tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen resepsiyonuna ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...