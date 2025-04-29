Mansur: İsrail'in niyetleri ifşa oldu - Son Dakika
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Mansur: İsrail'in niyetleri ifşa oldu

Filistin Temsilcisi Mansur, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak insanlığa yönelik tehditleri vurguladı.

29.04.2025 20:58
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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek "Zorla yerinden etme ve ilhak planları çoktan başlamış durumda ve İsrailli liderler artık hain niyetlerini gizleme ya da saklama ihtiyacı hissetmiyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail-Filistin meselesine ilişkin düzenlenen açık oturumda, Filistin ve İsrail temsilcileri söz aldı.

Açık oturumda konuşan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve insani yardım girişini engellemesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarının, yarısı çocuk olmak üzere 2 milyon Filistinliyi gıda, su, ilaç, elektrik ve yaşam için gerekli diğer tüm ihtiyaçlardan mahrum bıraktığını vurgulayan Mansur, Gazze'ye düşen bombalarda azalma olmazken insani yardım girişi ve uluslararası tepki olmak üzere her şeyde azalma olduğunu söyledi.

"Açlık, sivil nüfusa karşı bir savaş silahı olarak kullanılıyor. Rehinelerin ve tutukluların ailelerinin çaresizliği her geçen gün artıyor. Zorla yerinden etme ve ilhak planları çoktan başlamış durumda ve İsrailli liderler artık hain niyetlerini gizleme ya da saklama ihtiyacı hissetmiyor." ifadelerini kullanan Mansur, teslim olmayacaklarını vurguladı.

Mansur, tüm devletleri uluslararası hukuku korumaya, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye ve barışı kurtarmak için harekete geçmeye davet ederek, "Henüz bunu yapmamış olanlara, Filistin devletinin yıkılmasına ve iki devletli çözümün yok edilmesine müsamaha göstermeyeceklerinin açık bir işareti olarak daha fazla gecikmeden Filistin devletini tanımaları çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Mansur, uluslararası hukuka bağlı bir Filistin yönetimine karşı, işlediği suçlardan sorumlu tutulmamayı talep eden bir İsrail liderliğinin olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye kararları doğrultusunda yerleşimci kolonyalizme, ilhaka ve zorla yerinden edilmeye karşı tedbir alınmasını isteyen Mansur, Filistin yönetiminin ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) desteklenmesi talebinde bulundu.

Mansur, "akan kanı durdurmak, insani yardım sağlamak, zorla yerinden edilme ve ilhak girişimlerini önlemek ve iki devletli çözüme ulaşmak" hedefleriyle yola çıkan BM'nin başarısız olduğunun altını çizdi.

İsrail Temsilcisi, "İsrail'in bir barış ülkesi olduğunu" savundu

İsrail'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Miller ise Gazze'de ateşkes çabalarına ilişkin, Hamas'tan yapılan kalıcı bir ateşkese karşılık tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır oldukları yönündeki açıklamaya rağmen, Hamas'ın ateşkes tekliflerini kabul etmediğini öne sürdü.

Miller, Gazze'de 52 binden fazla kişinin ölümüne ve yardım girişini engelleyerek büyük bir insani krize neden olan İsrail'in "bir barış ülkesi olduğunu" savundu.

Lübnan'da önemli fırsatların olmasına karşın Hizbullah'ın ülkeyi yeni bir savaşa sürüklediğini ileri süren Miller, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam edeceği tehdidinde bulundu.

Miller, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in güvenliğini tehdit eden şartlar ortaya çıktığını ileri sürdü.

İsrail'in İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğini iddia eden Miller, bunun kırmızı çizgileri olduğunu savunarak bu konuda uluslararası toplumdan destek talep etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mansur: İsrail'in niyetleri ifşa oldu - Son Dakika

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