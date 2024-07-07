Güncel

Haber: DÜZGÜN BARIŞ DENİZ/ Kamera: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi'nin 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı ve mevcut başkan Halil İbrahim Yılmaz, yeniden başkanlığa seçildi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Genel Kurul'daki konuşmasında, "Biz bu kenti sadece bize oy verenlerle değil, herkesle birlikte idare etmek istiyoruz. Herkesin yönetime katılmasını istiyoruz. Ankara için fikri olan herkesin mutlaka buraya gelip fikrini söylemesini istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmemiz gerekiyor" dedi.

AKK 6'ncı Olağan Genel Kurulu, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçimi gündemiyle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Genel Kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin başkanlığında divanın oluşturulmasıyla başladı. Genel Kurul'a ABB Başkanı Mansur Yavaş, bazı ülkelerin büyükelçileri, ilçe belediye başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeler katıldı.

Genel Kurul'da, 2 bin 450 delegenin katılımıyla yapılan oylamada, Halil İbrahim Yılmaz 2 bin 446 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Genel Kurul'da Onur Kurulu, İstişare Kurulu, Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeleri de belirlendi. AKK Onur Kurulu üyeliklerine eski Ankara belediye başkanları Murat Karayalçın ve Mustafa Tuna, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Kent Bilimci Prof. Dr. Ruşen Keleş seçildi.

AKK Başkanı Yılmaz: "Ankara, rant ortaklığıyla değil, aklın ortaklığıyla yeniden tanıştı"

Açılış konuşmasını yapan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başlangıçların kenti Ankara, rant ortaklığıyla değil, aklın ortaklığıyla yeniden tanıştı, yeniden barıştı, yeniden markalandı. Engellilerden gençlere, kadınlardan kültür sanata, spordan turizme herkesin temsil edildiği 10 farklı mecliste Ankara için on binlerce saat çalıştık. Afet yönetiminden, kırsal kalkınmaya, eğitimden kent yoksulluğuna, tüketici haklarından, halk sağlığına, kırsal kalkınmadan sürdürülebilirliğe 48 çalışma grubunda her disiplinden alın teri ve akıl teri Başkent'in bugününü ve yarınını konuştu ve planladı. Paylaşmak, aslında bölmeden, parçalamadan birlikte yaşamaktır dedik. Bugün de paylaşmak aslında bölmeden, parçalamadan yaşamaktır diyor, bu kültüre emek veren bütün dostları 2500 sivil toplum liderini rektör hocalarımızı, bakanlarımızı, büyükelçilerimizi, başkanımızı, belediye başkanlarımızı buradaki bütün hazirunu saygıyla selamlıyor, minnettar olduğumuzu ifade ediyorum."

ABB Başkanı Yavaş: "Biz bu kenti sadece bize oy verenlerle değil, herkesle birlikte idare etmek istiyoruz"

Başkent'te yaşayan herkesin yönetimde yer alması gerektiğini belirten ABB Başkanı Mnsur Yavaş ise şöyle konuştu:

"Biraz önce öğrendim, 2450 delege teşrif etmiş. Bu bizim için büyük bir onurdur. 2019 yılında bu çağrıyı yapmıştık. Çünkü bir belediye başkanı için tek başına idare etme iddiası bana göre çok saçma bir davranıştı. Bir kişinin bir kenti tek başına idare etmesi mümkün değildi. Mutlaka ortaklaşmalı, paydaşlarıyla birlikte hareket etmeleri gerekiyordu. Bu çağrıyı yaptık ve gerçekten çok büyük bir katılım oldu. Dünya çapında kent konseyimiz üç tane ödül aldı. Yine gençlik meclisimiz, Avrupa'nın bazı kentlerinde buradaki tecrübelerini oralarda paylaştı. Biz yüzde 60 oy almış olabiliriz ama bizim amacımız oy veren yüzde 60'la değil, burada gördüğünüz gibi oy vermeyen seçmenleri de davet ettik. Çünkü biz bu kenti sadece biz verenlerle değil, kentin yüzde 100'üyle, herkesle birlikte idare etmek istiyoruz. Herkesin yönetime katılmasını istiyoruz. Ankara için fikri olan herkesin mutlaka buraya gelip fikrini söylemesini istiyoruz. Bunda son derece samimiyiz. Yaptığımız çalışmalarla Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmemiz gerekiyor. Ankara'da yaşayan şu andaki 6 milyon nüfusun sorunsuz bir şekilde yaşaması ve kentten keyif almasını istiyoruz. Ankara'da yaşamaktan gurur duymasını istiyoruz. Bunu da ancak hep birlikte bir masaya oturup, hep birlikte çözüme ulaştırıp, hep birlikte de başarıya ulaştıracağız. Kent Konseyi'nin geçmiş beş yılını tebrik ediyorum."

AKK'nin katılımcı anlayışına dikkati çeken Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Ankara Kent Konseyi, geçtiğimiz 5 yılda katılımcılık anlamında, kenti kentin paydaşlarıyla yönetme anlamında çok ciddi projeler ortaya koydu. Kenti ortak yönetmek için herkesi davet eden bir anlayış gösterildi. Herkesin kendini ifade edebildiği bir anlayışla yönetildi. Bundan sonraki dönemde de Çankaya Belediyesi olarak bizim de daha etkin olacağımız bir dönem olacak. Ankara Kent Konseyi'nin çalışmalarında başarılı olamasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ankara'yı kültür ve sanat alanında geliştirmek istediklerini belirten tiyatro ve seslendirme sanatçısı Volkan Severcan da, "Ankara Kent Konseyi, çok önemli ve özel bir oluşum. Katılım da çok yüksek. Ben de Ankara Kent Konseyi'nin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Ankara'yı kültür ve sanatın başkenti yapmak için kollarımızı sıvadık. Başkentimizi dünyanın kültür ve sanat merkezi yapacağımıza söz verebilirim" ifadelerini kullandı.