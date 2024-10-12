Mansur Yavaş: "Ankara'nın Başkent Oluşu, Bizlere Sadece Bir Miras Değil, Aynı Zamanda Büyük Bir Sorumluluktur"

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla, "Kurtuluş Savaşı'nın karargahı olan bu şehir, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatıdır. Ankara'nın başkent oluşu, bizlere sadece bir miras değil; aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Bu sorumlulukla, geleceğimizi daha da aydınlık kılmak için daima omuz omuza ilerleyeceğiz" mesajını paylaştı.

Yavaş, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 101'inci yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Yavaş'ın mesajı şöyle:

"Bugün, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 13 Ekim 1923, yalnızca bir tarih değil; milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, geleceğimizin temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıdır. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı olan bu şehir, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatıdır. Başkent Ankara, Büyük Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla çağdaş Türkiye'nin temellerinin atıldığı yer olmuştur. Bizler, bu emaneti sahiplenmenin ve geliştirme sorumluluğunun bilinciyle, Ankara'mızı daha ileriye taşımak için durmadan çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, yeşil alanlarımızı artırmak, kırsal kalkınma projeleriyle toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, öğrenci dostu uygulamalarla gençlerimizi desteklemek için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, Ankara'yı ikinci yüzyıla sağlam adımlarla taşımaya kararlıyız.

Bugün, başkentimizin geçmişine, değerlerine ve mücadelelerine saygı duruşunda bulunarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, millet iradesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Unutmayalım ki bağımsızlığımızın sembolü olan bu şehirde, hürriyet meşalesini asla söndürmeyecek, geleceğimizi birlikte aydınlatma kararlılığını her zaman sürdüreceğiz. Ankara'nın başkent oluşu, bizlere sadece bir miras değil; aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Bu sorumlulukla, geleceğimizi daha da aydınlık kılmak için daima omuz omuza ilerleyeceğiz."