Mansur Yavaş: Ankara Otonomi esnafının borcunu ödedik

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Otonomi esnafını ziyaretinde, "Biz seçildikten sonra Mustafa Tuna'ya Çayyolu metrosunu devretmişler. Melih Bey daha önce Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiği için Ulaştırma Bakanlığı yapacak parasını belediyeden alacak. Bilet ücreti üzerinden anlaşmışlar. 28 Nisan'da birden bire Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mevzuat değişti bize devletten gelen payın yüzde 5'ini kesmeye başladılar. ve biz şu ana kadar 5 buçuk milyar para ödedik ve Çayyolu'nun borcunu bitirdik" dedi.

ABB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün CHP Akyurt Belediye Başkan Adayı Filiz Geygel ile birlikte Ankara Otonomi esnafını ziyaret etti. Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ulucan, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) Başkanı Aydın Erkoç'un sorun ve taleplerini dinleyen Yavaş şöyle konuştu:

"AKYURT FUAR ALANI'NI VERİRLERSE YAPCAĞIZ"

"Ben Fuar A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Seçildik. Verilen müteahhit işi bitirmediği gibi aldığı para kadar bir daha bizden ek para istedi. Burada Vali Bey var, ASO, ATO, TOB Başkanı herkes var. Mahkemeleşti, mahkemeyi kazandık. Yeniden ihaleye çıkalım dedik. Rakam 250 milyon. Fakat net söylüyorum bunu hiç kimse inkar etmeyecektir; aslında ortakların birçoğu yapılmasını istemiyorlar, söylüyorlar ağızlarıyla. Cumhurbaşkanı'na da bir iki defa gittiler. Ben de 'Anlık düşünmeyin, ileriyi düşünün bir üç sene beş sene, 10 sene sonrasını, Akyurt'un her tarafı otel olacaktır, lokanta olacaktır, açıldıktan sonra havaalanının dibi. Eğer siz çalışmadığına inanıyorsanız bana devredin, ben yapayım' dedim. 250 milyon liraydı o günkü maliyeti. Ona da yanaşmadılar. Dediler ki 'Yine de bir bakalım. Çünkü paramız yok.' Para yok demelerinin en büyük sebebi yapılmasını istemiyorlar. Cumhurbaşkanı'nı da kıramıyorlar açıkçası. Sonuç itibarıyla ben birkaç toplantıda istedim. Vermediler. Bir 'Sağdan soldan para bulalım' dediler. En son toplantıda bu sefer maliyet 2,5 milyar tuttu. Dedim ki 'Bakın siz yapmayı istemiyorsunuz. Devlet bankaları bize kredi vermiyor. İller Bankası da bize kredi vermiyor. İller Bankası'nı siz ayarlarsanız dedim Akyurt Belediye Başkanı'na versin krediyi bana devredin ben yapayım' dedim. 'Tamam' dediler ama hiçbir gelişme olmadı. Yapmayı düşünmüyorlar. Şimdi ne düşünürler bilmiyorum. Ama bana kalırsa ben çalışacağını da düşünüyorum. Yanında 80 dönüm arazimiz var bizim. Fuar yapılırken en azından biz fuarın yanında neler olması gerekiyor işte birisini otele verirsin gibi düzenlemeler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım bu dönemi inşallah verirler. Verirlerse yapacağız."

"ESKİ DÖNEMDEN KALAN 5 BUÇUK MİLYAR BORCU ÖDEDİK"

"Metro konusuna gelince metro da biz seçildikten sonra Mustafa Tuna'ya Çayyolu Metrosu'nu devretmişler. Melih Bey daha önce Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiği için Ulaştırma Bakanlığı yapacak parasını belediyeden alacak. Bilet ücreti üzerinden anlaşmışlar. 28 Nisan'da birden bire Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mevzuat değişti bize devletten gelen payın yüzde 5'ini kesmeye başladılar. ve biz şu ana kadar 5 buçuk milyar para ödedik ve Çayyolu'nun borcunu bitirdik. Şimdi Keçiören-Gar bağlantısı üç kilometre orayı kesmeye başladılar. Ben de bunun üzerine 'Dünyada hiçbir yerde metro, üç yılda, beş yılda ödenmez' dedim. Biz uzun vadeli kredi alırız. Çünkü Mamak metrosu için uzun vadeli kredi aldık. 'Bize devredin biz yapalım' diye yazdım. Bize verdikleri tek metro Mamak metrosuydu. Diğerlerinin projesi yoktu. Keçiören-Havaalanı'nı da kendileri yapıyorlardı. Benim 2019'daki projeme göre zaten Siteler içinden geçip buraya gelecekti. Fakat 'Biz bunun projesini yapıyoruz' deyince onun uygulanma imkanı kalmadı. O tarafa ayrı bir hat yapılması lazım. Metro'nun hatta Çubuk'a kadar raylı sistem olarak devam etmesi otonomi, fuar alanı kapsayacak şekilde genişlemesi... Çünkü niye yapmıyor Ulaştırma Bakanlığı? Sadece havaalanından Ankara'ya gelecek yolcu kurtarmıyor, maliyet 2,5 milyar dolar. Ben yazdım 'Madem öyle nasıl olsa benden bu parayı alacaksınız verin ben yapayım yapmıyorsunuz.' 2022'den beri yatırım programında. 2023'te yapmadılar. 2024'te de üç bin lira koydular. Yapma yetkisi Ulaştırma Bakanlığı'nda. Ama bu neyi gösteriyor? Yapmayacağız demektir. Metroyla ilgili durum bu."