Mansur Yavaş: Herkes Şeffaf Olacak, Harcamalar Açıklanacak

Güncel

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı'nda Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Yavaş, "Herkes şeffaf olacak, harcadığı bütün seçim harcamalarının hesabını açık açık internetten yayınlayacak. Belediye başkanları adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları görev yapanlar, görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes vermek zorundadır. ve yaptığımız açık ihalelerle artık Ankara'da hiç kimse 'Çalıyor ama çalışıyor' diyemiyor. Çalmadan da çalışılabileceğini bütün dünyaya gösterdik" dedi.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Beypazarı Belediye Başkan Adayı Özer Kasap ile Beypazarı'nda Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Burada konuşan Yavaş, şunları söyledi:

"ANKARA'NIN HER TARAFINA KAVŞAKLAR YAPTIK. HİÇBİRİSİNE AÇILIŞ YAPMADIK. SADECE KAÇ PARAYA YAPTIĞIMIZI AÇIKLADIK"

"10 yıl boyunca Beypazarı'nı Ankara'ya tanıtıp hem kent kültürümüzü koruduk hem de burada yaşayan insanlarımıza yeni bir ekmek kapısı açtık turizmle ilgili. Binlerce insan şu anda bu işten ekmek yiyor. İnşallah daha da arttıracağız. Beypazarı'nda görev yaparken binin üzerinde kaymakam, belediye başkanları Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelip bu iş nasıl başarıldı diye burada inceleme yaptı. Tabii ki bu projeleri gerçekleştirirken Beypazarı halkının yanımızda olması en büyük gücümüzdü. Onlara anlattık. 'Sizler de kendi ilinizde ilçenizde kültürünüzü koruyup turizme açabilirsiniz' diyerek örnek olduk. Dönüp baktığınızda akılda kalan en önemli eser budur. Ankara'dakiler, rakiplerimiz hala anlamadı. Hatırlarsınız, Ankara'dan gelen buradan geçip Nallıhan'a giden çift yolu biz yaptık. Şimdi hatırlayan var mı? Hiç önemli değil ki. Bunlar zaten Fen İşleri Dairesi'nin bile yapacağı hizmetler. Asıl hizmet o değil. İnsanları ayırmayacaksın, herkesi kucaklayacaksın, herkesin fikrine saygı duyacaksın. Ondan sonra Beypazarı'nın gelişimi ne yönde olacaksa ona karar verip uygulayacaksın. İşte beton ve plastik görmek isteyenler Beypazarı'ndaki bu turizmle ilgili kalkınmayı asla anlayamıyorlar. Ankara'da hala gözleri betonda, plastikte. En az onlar kadar Ankara'nın her yerine asfalt yaptık. Bizler önceki beş dönem kadar Ankara'nın her tarafına kavşaklar yaptık. Siz de görüyorsunuz. Hiçbirisine açılış yapmadık. Sadece kaç paraya yaptığımızı açıkladık.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİLLETE HÜKMETME MEVKİSİ DEĞİL, HİZMET MEVKİSİDİR"

Belediye başkanlığı görevi de herhangi bir ilçede, ildeki bir kamu görevlisinden farkı olmayan, tek parti seçimle gelmek olan bir makamdır. ve asla millete hüküm etme mevkisi değildir. Aldığınız maaşın karşılığı hizmet etme mevkisidir. Dolayısıyla sıradan Ankara'da ne kadar kamu ve çalışan varsa biz de onlardan birisi gibi davrandık. Şaşırdılar. Anlamadılar. Halk bunu benimsedi. Dediler 'Algı yapıyor.' Allah'tan korkun. Yılda bir defa televizyona çıkarım. Her gün televizyona çıkmam. Gazetelere demeç vermem. Sadece sosyal medyadan yaptığım işleri anlatırım. Bugüne kadar oy vermeyenlerle ilgili olumsuz tek bir açıklamam olmamıştır. Seçim bitmiştir. Rozet buradan çıkarılmıştır. Bizim belediyecilik anlayışımız bu.

"HERKES ŞEFFAF OLACAK, HARCADIĞI BÜTÜN SEÇİM HARCAMALARININ HESABINI YAYINLAYACAK. BELEDİYE BAŞKANLARI ADAYLARI MAL BEYANLARINI AÇIKLAYACAK. BEN AÇIKLIYORUM BUGÜN"

Bu seçimde adaylığımızın erken açıklanması nedeniyle Ankara'da biraz afişlerimizi astık. Başladılar 'Bunların parası nereden geliyor?' Benim adım Mansur Yavaş. Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl başkanlığı ödüyor bunların hesabını isteyen herkes de faturasını inceleyebilir. Ama herkes şeffaf olacak, harcadığı bütün seçim harcamalarının hesabını açık açık internetten yayınlayacak. Belediye başkanları adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları görev yapanlar, görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes vermek zorundadır. ve yaptığımız açık ihalelerle artık Ankara'da hiç kimse 'Çalıyor ama çalışıyor' diyemiyor. Çalmadan da çalışılabileceğini bütün dünyaya gösterdik.

"BUNDAN SONRA BÜTÜN TÜRKİYE UŞAKYOL SULARINI İÇECEK VE EN AZ 100 KİŞİ ORADA ÇALIŞACAK"

Bütün harcamalarımız Ankara halkı için. Ne yurt dışından bitki getiriyoruz ne de proje yapıyorum adı altında hiç kimsenin yararına olmayan hiçbir harcamayı da yapmıyoruz. Bugüne kadar Beypazarı'nda Aile Yaşam Merkezi, e- spor merkezi, iki adet sera ve burada 30 milyon fide üretiyoruz. Bütün Ankara'ya buradan yayılıyor. Engelli ve yaşlı bakımevi ve bir müjdem de şu, projesi bitmek üzere. Biliyorsunuz benim dönemimde başlamıştı. Harmancık mevkisinden su geliyordu. Arıtma yapıldı şimdi. Ama sonuçta yerin altından kuyulardan geliyor. Bu ilanihaye devam edecek değil. Beypazarı'nın 10-20 yıl sonrasını düşünerek, bugün Çamlıdere'den hem Güdül'e, hem Ayaş'a, hem Beypazarı'na su getirme projesi önümüzdeki günlerde inşallah ihaleye çıkıyor. 57 mahallede asbestli su boruları yenilendi. 142 kilometre yeni içme su hattı yapıldı. Arıtma tesisi yapıldı. Şu bildiğimiz meşhur Uşakgöl suyumuz var. Onu da dünyaya tanıtmamız lazım. İnşallah Seymen su fabrikamız da ihalesini yaptı. İnşallah bundan sonra bütün Türkiye Uşakyol sularını içecek ve en az 100 kişi orada çalışacak.

"BATIK BİR BELEDİYE ARIYORLARSA ÖNCE KENDİ BELEDİYELERİNE BAKACAKLAR. ALACAKLARINI, BORÇLARINI ÇIKARACAKLAR"

Rakibim demiş ki 'Ankara Büyükşehir battı'. Biz de yayınladık. Şu anda Amerika'nın Türkiye'de büyükşehir belediyelerinin kredibilitesini ölçen Fitch diye bir kuruluşu var. Bunların yaptığı ölçüme göre Türkiye'deki büyükşehirlerin içerisinde kredibilite olarak en yüksek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi. Batık bir belediye arıyorlarsa önce kendi belediyelerine bakacaklar. Alacaklarını, borçlarını çıkaracaklar. Biz gelirimizi de giderimizi de borcumuzu da yayınlıyoruz. Çıkarsınlar herkes görsün kim daha borçlu, hangi belediye batıyor.

"SANKİ LÜTUF VERİYOR GİBİ 'BU HÜKÜMET OLMAZSA ONU ALAMAZSINIZ ŞÜKREDİN.' EMEKLİYİ, EKONOMİYİ BU HALE GETİREN KİM?

Rakibim demiş ki 'Biz olmasak emekli maaşını da alamazdınız.' Bir defa bu verdiğiniz emekli maaşı emeklilerin primlerinin karşılığıdır. Yıllarca prim ödediler de emekli oldular. Sonra baktık ki 2002 yılında emeklinin aldığı maaş asgari ücretin bir buçuk katı. Hesap ederseniz 24-25 bin lira olması gerekiyor. Nerede 10 bin lira nerede 24 bin lira. Sanki lütuf veriyor gibi 'Bu hükümet olmazsa onu alamazsınız şükredin.' Emekliyi bu hale getiren kim? Ekonomiyi bu hale getiren kim Allah aşkına? Emekli mi? Ne suçu var emeklinin?"