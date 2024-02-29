Mansur Yavaş: Belediye Başkanları İstihdam Sağlayacak Projeler Getirsin, Biz Yapalım

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Belediye başkanlarımız kendi ilçelerinde üretimi arttıracak, istihdam sağlayacak bana bir proje getirirlerse onun gelsin temel beraber atalım. Büyükşehir belediyesi olarak ben yapacağım. Açılışını beraber yapalım. Gerekirse de siz işletin. Yeter ki o ilçelerde biraz kalkınsın. Tık yok. Belediye başkanlarının birçoğu benim odamı görmedi bile. Biz düşman mıyız kardeşim? Ankara halkının seçtiği belediye başkanıyız. Niye gelmiyorsunuz? Niye talep etmiyorsunuz? Anlaşıldı ki 'Her şey Çubuk için her şey şu ilçe için' derler ama bunlar partilerini ilçelerinden çok seviyorlar onu söyleyeyim" dedi.

Mansur Yavaş, Çubuk Belediye Başkan Adayı Can Kaderoğlu ile Çubuk'ta SKM açılışına katıldı. Yavaş, şunları söyledi:

Kimseyi ayırmadık. Seçildik, söz verdiğimiz gibi rozetimizi çıkarıp Ankara'yı ilçe ilçe dolaşıp muhtarlarımızla toplantı yapıp, nerede nereye ihtiyaç var onlarla ilgilendik. 25 yıl benden önce belediye başkanları yönetti. Şimdi o zamandan beri belediye başkanları ancak gele gele seçimden seçime belki de festivale geldi. Bu kardeşiniz muhtarlarla toplantı yaptıktan sonra ayrıca pandemi dönemini fırsat bilip bayram tatilini fırsat bilip köy köy Çubuk'un hemen hemen bütün köylerini dolaştım ve yerinde tespit ettim sorunları. Hiç bakmadım nereden ne kadar oy çıkmış diye. Bir köyde açıktan akan kanalizasyon var ve etrafında çocuklar oynayıp da hasta olma tehlikesi varsa oranın kime oy verdiğinin ne önemi var? Önemli olan oradaki mağduriyeti gidertmektir. Pandemide gezdim, çubuğum birçok yerinde su yoktu. Bayram günü su yoktu tankerleri taşımak zorunda kaldık. Büyükşehire girdikten sonra kaç yıl geçti? Neden yapılmadı bunlar şimdiye kadar? Altyapılar neden yapılmadı? Hiç sormuyor musunuz? Kimden nereye oy çıktığına bakmadan geldik buradaki problemleri çözmeye başladık. Benim belediyecilik anlayışıma göre sizlerden alınan paraları proje yapıyorum diye çöp projelere yatırmak yok. Ankara halkının tümünün öncelikle ihtiyaçları nedir? Asfalt, kanalizasyon, su gibi ihtiyaçlardan başlamak üzere hepsine el attık. Bunlar çok daha acil, bunlar çok daha önemli. Yani bankadan kredi çekip de deniz kenarına gezmeye benzer çöp projeler Ankara halkının gerçek ihtiyaçlarını yapmadan. ve buraya her gelişinde muhtarların birçoğu köylülerin birçoğu gördü. Bir şoför bir de yanında bir arkadaş. Çoğu zaman korumasız. Gelirsem de beş yıldır bir minibüs bir şoför bir korumayla geziyorum. Ne konvoy ne çakarlı araç. Sizlerin parasını böyle konvoylarla falan asla harcamadım.

"ANKARA HALKI MUTLU"

Bakın neler yapmışız Çubuk'ta? Bizden önceki dönem başlayan Çubuk Aile Yaşam Merkezi'ni bitirdik. İçinde e- spor ve kreş açtık. 78 mahallede asbestli su borusunu yeniledik. 74 köy ücretsiz internet verdik. Çubuk soğuk hava deposunun ihalesi inşallah 27 Mart'ta bin 400 ton olacak şekilde açıldı. ve inşallah vişnelerinizi orada saklayıp gelir elde edeceksiniz. Yine 12 tane mahallelinin kanalizasyon sorunlarını çözdük. 5 mahallede çalışmalar devam ediyor. Akkuzulu ve Karataş'ın da kanalizasyonuna önümüzdeki hafta başlanıyor. Yine Çubuk'ta 60 dönümlük bir alanımızı da inşallah gençlerimiz ne isterse onların istediği şekilde spor alanlarını yapacağız.

Çubuk bizim en ay o en az oy aldığımız yerlerden birisiydi değil mi? Eski sistem olsa ne derlerdi? 'Çubuk'tan bize oy çıkmıyor, boş verin orayı nasıl olsa vermiyor' derlerdi değil mi? Bu kardeşiniz de vicdan var. Nerede eksik varsa biz oradayız. 460 bin ton asfalt sattık. Şimdi sormayacak mısınız siz? 25 yıldır oy verdiğiniz insanlar bunları neden yapmadı? Belli. Nasıl olsa oy alıyorlar. Korkutuyorlar. 'Bunlar gelirse şöyle olur, böyle olur' diyorlar. Ankaralı gördü. Bir değişim yaptı. Ankara halkı mutlu. Hizmetlerimizden memnun. Bizim projelerimizi taklit edip edip gerçek belediyeciliğin ne olduğunu öğreniyorlar. Betonla plastikle bu işler olmaz. Mal varlığımı açıkladım. Bütün belediye başkanlarından bekliyorum. Hepiniz neden açıklamıyorsunuz detaylarıyla? Yetmedi mi artık bu belediyeler üzerine yapışan kötü iftiralar yetmedi mi?

"BU 5 YILI İYİ DEĞERLENDİRİN"

Belediye başkanlarımız kendi ilçelerinde üretimi arttıracak, istihdam sağlayacak bana bir proje getirirlerse onun gelsin temel beraber atalım. Büyükşehir belediyesi olarak ben yapacağım. Açılışını beraber yapalım. Gerekirse de siz işletin. Yeter ki o ilçelerde biraz kalkınsın. Tık yok. Belediye başkanlarının birçoğu benim odamı görmedi bile. Biz düşman mıyız kardeşim? Ankara halkının seçtiği belediye başkanıyız. Niye gelmiyorsunuz? Niye talep etmiyorsunuz? Anlaşıldı ki 'Her şey Çubuk için her şey şu ilçe için' derler ama bunlar partilerini ilçelerinden çok seviyorlar onu söyleyeyim.

Beypazarı'nda ikinci ilk dönem kazandığım akşam ben bir daha aday olmayacağımı söyledim. Şimdi de belli ki anketlere göre rekor oyla seçiliyoruz. ve benim ikinci ve son dönemim olacak. Bu beş yılı iyi değerlendirin. Eğer Çubuk'a hizmet gelmesini istiyorsanız benim elimden tutacak belediye başkanlarına ihtiyacımız var. O da burada. Can Başkanım. Çubuk'un kalkınmasını istiyorsanız, tüm sorunlarını halletmesini istiyorsanız bize yol gösterecek, eksiklerini bildirecek bir belediye başkanına ihtiyacımız var. Küs gibi davranıp, Ankara halkının iradesini hiçe sayıp yok sayıp bizim yanımıza gelmeyen, bir şey talep etmeyenlerle ancak ilçeleri kaybeder.

Hatta şöyle bir gazetede haber yaptılar A Haber'de. Görmüşsünüzdür. 'Biz köy olarak tümden Mansur Yavaş'a oy verdik ama bizim asfaltımızı hala yapmadı' diye şikayet edenleri gördünüz. Adaletli davrandık. Ama o kadar oy vermesine rağmen orasını önceliğe almadık. Sıradan gittik ve Allah'ın izniyle hepsini yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz."