Mansur Yavaş, Gazeteci Alican Uludağ'ın Ailesiyle Görüştü

ABB Başkanı Mansur Yavaş gözaltına alınan Gazeteci Alican Uludağ'ın eşi Kıymet Uludağ ile telefonda görüştü. Yavaş, gözaltına alınma şeklinin vicdanları yaraladığını belirterek; Alican Uludağ ve ailesinin yanında olduklarını söyledi. Yavaş, basın özgürlüğünün, adil yargılanma hakkının ve temel hakların korunması gerektiğini ifade ederek, "Bu ilkelerden yana durmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.