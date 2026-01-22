Mansur Yavaş: "Kamer Genç, Hayatı Boyunca Doğru Bildiğini Söylemekten Vazgeçmedi; İsmi, Bu Duruşuyla Hafızalara Kazındı"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, " Kamer Genç, hayatı boyunca doğru bildiğini söylemekten vazgeçmedi; ismi, bu duruşuyla hafızalara kazındı. Kıymetli siyasetçimizi vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP milletvekili Kamer Genç'in vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
