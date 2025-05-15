Mansur Yavaş'tan Deprem Açıklaması

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, " Konya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara'da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz" dedi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda "Konya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara'da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz" dedi.